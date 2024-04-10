Альтернатива Starlink: «Київстар» надаватиме послуги супутникового інтернет-доступу від OneWeb

Український оператор зв’язку «Київстар» стане офіційним представником британської компанії OneWeb в Україні. Це дозволить надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового інтернет-доступу. Отже, українці отримають альтернативу Starlink від SpaceX. Про це розповів B2B-директор «Київстар» Костянтин Вечір на BUSINESS WISDOM SUMMIT.

«Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу», – сказав Костянтин Вечір.

За словами керівника, OneWeb має власну супутникову мережу і може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах.

«Ми розуміємо і маємо запити… від спеціальної сфери Збройних Сил України до того, що Starlink не виконує, не завжди виконує тих завдань, на яке покладає на неї бізнес або оборона. Це — надання зв’язку в критичних умовах», – додав Костянтин Вечір.

Раніше гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомляв, що під час масованих обстрілів і перебоїв з енергопостачанням в Харкові, які виникли внаслідок руйнувань об’єктів критичної інфраструктури, в «Укрпошти» виникли проблеми з роботою Starlink. З’ясувалося, що термінали Starlink не працюють у зоні активності засобів радіоелектронної боротьби.

Компанія OneWeb має близько 550 низькоорбітальних супутників і планує запустити десятки інших за допомогою ракет SpaceX.

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Джерело: interfax

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