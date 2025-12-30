Новини Кіно 30.12.2025 comment views icon

Аніме One Piece офіційно завершило перший сезон через 26 років — вийшов 1155-й епізод

Аніме One Piece

Аніме One Piece нарешті бере паузу і вперше за 26 років змінює формат. Для фанатів, які з 1999 року звикли бачити One Piece щотижня без довгих перерв, це кінець цілої епохи.

28 грудня вийшов 1155-й епізод, який завершує перший сезон і стає фіналом арки Egghead. З наступного року аніме відійде від звичного щотижневого режиму і нових серій не буде до квітня. Toei Animation готує перехід на сезонну модель, яку планувала вже деякий час.

Toei вирішила поставити крапку в безперервному марафоні останнім епізодом у грудні. Раніше іноді говорили, що в One Piece вже було понад 20 сезонів, але мали на увазі сюжетні арки. Вони виходили без пауз і не працювали як класичні телевізійні сезони. Тепер структура змінюється офіційно, а 1155-й епізод в якомусь сенсі можна назвати фіналом першого сезону.

Коли повернеться One Piece?

Аніме стартує в новому форматі вже 5 квітня 2026 року. Другий сезон складатиметься з 13 щотижневих епізодів, після чого буде тримісячна перерва, а далі — ще 13 серій другої половини сезону. У новому режимі One Piece отримуватиме 26 епізодів на рік, замість звичних 40+. Це менше, ніж було раніше, але ближче до темпів сучасних серіалів.

При цьому багато фанатів давно визнавали, що за 26 років у серіалі накопичилося чимало розтягнутих моментів і зайвих сцен, тож компактніший формат може піти історії на користь. Втім, частина аудиторії хвилюється, що сюжетні арки тепер триватимуть довше через меншу кількість серій на рік. Остаточно це стане зрозуміло вже після старту сезонного формату.

Крім того, 2026 рік стане знаковим для франшизи: разом зі змінами у графіку виходу аніме, 10 березня заплановано прем’єру 2-го сезону екранізації “Ван Піс”. Всього вийде вісім епізодів і вони вийдуть рівно через три роки після прем’єри першого сезону. Ще до прем’єри другого, Netflix оголосила продовження на третій сезон

Джерело: The Gamer

