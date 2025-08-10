Все заради Єдиного Скарбу! Netflix продовжив серіал "Ван-Піс" на третій сезон і показав тизер другого

Іньякі Ґодой у ролі Манкі Д. Луффі в серіалі "Ван-Піс" / Netflix

Гарні новини для фанів “Ван-Піс” — Netflix нарешті представив перший тизер другого сезону і разом з тим подовжив серіал на третій.

“Ван-Піс” — це “жива” адаптація манґи Еїчіро Оди 1997 року, що оповідає про пригоди піратів-утікачів під проводом Манкі Д. Луффі (Іньякі Ґодой), який після поїдання диявольського плоду отримав здатність розтягувати своє тіло наче гуму. У першому сезоні він потроху збирав свою команду, до якої долучились мисливець за головами Ророноа Зоро (Маккенью), загадкова злодійка Намі (Емілі Радд), майстер стрільби з рогатки Уосопп (Джейкоб Ромеро Ґібсон) та шеф-кухар, який практикує бойові мистецтва, на ймення Санджи (Тез Скайларусі).

В другому сезоні склад піратів поповнять лікар і один з улюблених персонажів серед фанів манґи Тоні Тоні Чоппер (озвучує Мікаела Гувер) та археологиня Ніко Робін (Лєра Абова).

Серед решти акторів-новачків у тизері можна помітити Каллума Керра в ролі Смокера, одного з нових антагоністів шоу.

Другий сезон, згідно з офіційним синопсисом, обіцяє “ще лютіших суперників та найнебезпечніші завдання” для команди:

“Луффі та Пірати Солом’яного Капелюха вирушають у плавання до Гранд-Лайну — легендарної ділянки моря, де небезпека та дива чекають на кожному кроці. Подорожуючи цим непередбачуваним регіоном у пошуках найбільшого скарбу світу, вони зустрінуть дивні острови та безліч грізних нових ворогів”.

Разом з тим Netflix анонсував третій сезон “Ван-Піс” (його виробництво розпочнеться в Кейптауні, Південна Африка, пізніше цього року), хоча на цей час й досі невідома точна дата виходу другого — лише 2026 рік.

Раніше продюсери “Ван-Піс” сміливо заявили про сподівання відзняти 12 сезонів “живого” шоу, зважаючи на великий обсяг вихідного матеріалу. Манґа Оди містить понад 1080 розділів, де для першого сезону з 8 епізодів адаптували близько 100.

Тизер (українською)

Тизер (оригінал)