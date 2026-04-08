Новини Кіно 08.04.2026

Ван Піс (One Piece) отримав назву 3-го сезону та анімаційний спешл від Lego на Netflix

"One Piece" / Image: Netflix & Variety

“Ван Піс” іде повним ходом: Netflix оголосив назву майбутнього третього сезону та замовив анімаційний спешл від Lego на вересень. Третій сезон пригодницького серіалу — адаптації культової манґи Ейїтіро Оди — отримав назву “One Piece: The Battle of Alabasta” (“Ван Піс: Битва за Алабасту”).


Прем’єра запланована на 2027 рік. За сюжетом Манкі Д. Луффі та команда Солом’яного капелюха вирушать у пустельне королівство Алабаста — батьківщину принцеси Віві. Офіційний опис дає наступний сюжет:

“Повстання загрожує розколоти країну зсередини — і за ним таємно стоїть один із Семи Воєначальників Моря, безжальний сер Крокодайл, та його підпільний синдикат Baroque Works, що прагнуть захопити Алабасту”.

Крім того, стрімінг показав перший погляд на “The One Piece” — майбутній аніме-серіал від WIT Studio, що переосмислює сагу Блакитного моря. “Ван Піс” зібрав майже 100 мільйонів переглядів на Netflix з моменту дебюту у 2023 році.

“У сезоні, де в центрі — нерозривні зв’язки та неможливий вибір, Солом’яні капелюхи мусять зупинити громадянську війну та перемогти могутнього воєначальника, аби врятувати королівство Віві, доки воно не розсипалося в пісок. На глядачів чекають грізні нові вороги та абсолютно нові світи, де ставки ніколи не були вищими”, — йдеться далі у описі.

29 вересня серіал розшириться дворозовим анімаційним спешлом від Lego, який переповість події перших двох сезонів у форматі цегляної комедії та екшену. Нагадаємо, другий сезон вийшов 10 березня 2026 року і дебютував на першому місці Глобального топ-10, де залишається досі.


“Сага про Алабасту — одна з найулюбленіших у всьому “Ван Піс” — і один із наших особистих улюблених арків, — тому для нас величезна честь втілити її в життя”, — заявили шоуранери Джо Трейс та Ян Стоукс.

У третьому сезоні з’являться нові актори: Ксоло Маридуен’я зіграє Портгаса Д. Айса, а лауреат премії “Тоні” Коул Ескола — театрального вбивцю Бон Клея. Мікаела Гувер, Джо Манганьєлло, Лера Абова та Сендхіл Рамамурті підвищені до статусу постійних членів акторського складу.

“Третій сезон спирається на все, що ми зробили раніше, аби розповісти воєнну історію — епічну та емоційну, видовищну та несподівану. Ми не можемо дочекатися, коли фани приєднаються до нас в Алабасті, де ставки високі… а качки — великі”, — додають Джо та Ян.

Зйомки третього сезону розпочалися 24 листопада 2025 року в Кейптауні, Південна Африка, і мають завершитися до 19 червня 2026 року. Паралельно Netflix активно розвиває аніме-напрям: нещодавно на AnimeJapan — найбільшому аніме-шоу у світі — стрімінг презентував новий пакет проєктів, зокрема футбольний серіал “Blue Lock”, темне фентезі “Jujutsu Kaisen” та надприродну комедію “Dandelion”.

Джерело: Variety

