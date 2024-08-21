Anker SOLIX C1000X та F3800: зарядні станції від 1056 Вт-год та ціною від 42 тис. грн

Компанія Anker Innovations представила в Україні дві нові зарядні станції від свого бренду Anker SOLIX. Anker SOLIX C1000X являти собою компактне рішення, в той час, як Anker SOLIX F3800 – це потужна модель, здатна заживити електроенергією цілий будинок.

Компактна зарядна станція Anker SOLIX C1000X має вагу 12,9 кг та місткість батареї 1056 Вт-год. Ця модель оснащується літій-залізо-фосфатними (LiFePO4) елементами з підтримкою технології швидкого заряджання HyperFlash, а також технології InfiniPower з контролем температури та інших параметрів для довготривалої служби батарей. Акумулятори витримують до 3000 циклів заряджання/розряджання.

Пристрій забезпечує потужність до 2400 Вт з технологією SurgePad. Цього повинно бути достатньо щоб заживити більшість побутових пристроїв у квартирі чи будинку під час вимкнення електроенергії. Якщо базової місткості мало, є можливість додати розширювальну батарею BP1000 та подвоїти місткість до 2112 Вт-год. В разі потреби новинка здатна працювати й у режимі ДБЖ з часом перемикання менш як 20 мс, що врятує незбережені на комп’ютері документи чи проєкти в разі раптового вимкнення електроенергії.

Відновити запас енергії в батареї зарядної станції можна за 58 хвилин із вхідною потужністю до 1300 Вт в разі підключення до розетки, а у поєднанні з сонячними панелями потужністю до 600 Вт станція може бути повністю заряджена менш ніж за 2 години.

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Станція Anker SOLIX F3800 із серії Flex виконана у «валізоподібному» корпусі з коліщатками й висувною ручкою. Потужність становить 6000 Вт. Ємність вбудованої батареї 3,84 кВт-год можна розширити до 26,88 кВт-год, додавши до системи 6 батарей розширення. Така система здатна заживити майже всі побутові електроприлади. Щоб можна було користуватися домашньою енергосистемою зі звичайних стаціонарних розеток, можна підключити Anker SOLIX F3800 просто до домашнього електрощита за допомогою кваліфікованого електрика. Крім того, наявність розетки EV забезпечує можливість заряджати електротранспорт.

Зарядна станція Anker SOLIX C1000X доступна в Україні за ціною від 42 тис. грн. Модель Anker SOLIX F3800 коштує від 150 тис. грн.

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