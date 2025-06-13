Anker відкликає понад мільйон павербанків через ризик загоряння

Сучасна техніка — це зручно, мобільно… а іноді ще й небезпечно. Особливо, коли йдеться про павербанки, які мають рятувати від розрядженого смартфона, а не ставати джерелом полум’я. Американська компанія Anker відкликає понад мільйон портативних акумуляторів через ризик займання.

Anker офіційно оголосила про відкликання популярного павербанка PowerCore 10000 (модель A1263), який виробляли з 1 січня 2016 року до 30 жовтня 2019 року й продавали у США аж до 31 грудня 2022 року. До потенційно небезпечних пристроїв належать чорні, сині, червоні й білі екземпляри цієї моделі. За даними Комісії з безпеки споживчих товарів США (CPSC), компанія вже отримала 19 повідомлень про займання чи вибухи. В тому числі ці інциденти спричинили два випадки легких опіків (без госпіталізації) та 11 випадків пошкодження майна на загальну суму понад $60 тис.

Власникам павербанків Anker варто перевірити, чи знаходиться їхній пристрій у зоні ризику. Треба подивитися на наліпку знизу пристрою. Якщо там зазначено Anker PowerCore 10000 (Model: A1263), і він був придбаний в період з 1 червня 2016 по 31 грудня 2022 року (та ще й у США), відкликання розповсюджується на цей виріб.

Anker радить негайно припинити користування пристроєм і заповнити спеціальну форму на своєму сайті. У відповідь компанія пропонує або безкоштовну заміну на нову модель Anker Power Bank (10K, 22.5W) (A1388), або подарункову картку на $30 — якщо замін наразі немає в наявності. Не дивно, з огляду на масштаб відкликання — понад мільйон пристроїв.

Нагадаємо, не вже не перше відкликання продукції Anker через ризик загоряння акумуляторів. Минулого року компанія відкликала Power Bank 321 та портативний динамік A3102 Speaker in Black, три моделі павербанків для iPhone й Bluetooth-колонки. Наче щось пороблено.

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Джерело: neowin