Anker відкликає три моделі павербанків для iPhone через ризик пожежі

Йдеться про павербанки Anker, розроблені безпосередньо для пристроїв Apple — із підтримкою технології бездротового заряджання MagSafe.
Anker наголошує, що попередження стосується трьох моделей пристроїв, виготовлених з 3 січня по 17 вересня цього року:
- Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K, номер моделі A1642)
- Anker Power Bank (номер моделі A1647)
- Anker 334 MagGo Battery (номер моделі A1652).
У повідомленні про відкликання компанія заявила, що літій-іонні батареї в деяких пристроях «ризикують загорітись через виробничий дефект»:
«Акумулятор може перегріватися, потенційно спричиняючи плавлення пластикових компонентів, дим і пожежу».
Власникам павербанків радять терміново припинити використання пристроїв та зберігати їх у «безпечному місці». На сайті Anker можна перевірити серійний номер пристроїв, там же можна заповнити заявку на відкликання й отримати заміну.
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Джерело: Ars Technica
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