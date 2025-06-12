Жах 4a повертається: Google обмежить батареї Pixel 6a через перегрівання

Розплавлений Pixel 6a / u/zaliver на Reddit

Останнім часом смартфон Pixel 6a знову змусив про себе говорити, але не оновленням функцій, а термічними інцидентами. І Google тепер готує обмеження — не користувачам, а акумуляторам.

Pixel 6a, представлений у 2022 році, досі впевнено тримається на плаву. Він працює на першому поколінні фірмового процесора Google Tensor й отримуватиме оновлення аж до липня 2027 року. Однак з цією моделлю останнім часом почалися проблеми. Вони досить серйозні а виглядають досить неприємно для користувачів — обгорілі корпуси Pixel 6a свідчать про перегрів та займання. Один випадок загоряння стався у травні, інший — зовсім нещодавно. І хоча спочатку ці інциденти виглядали як поодинокі, компанія приділила їй увагу й планує вжити обмежуючих заходів.

Google офіційно підтвердила: деякі Pixel 6a отримають обов’язкове оновлення прошивки, яке обмежить роботу батареї після 400 циклів заряджання. За словами Google, мета цього — знизити ризик перегрівання акумулятора. Іншими словами, якщо ви активно користуєтесь смартфоном уже майже три роки, то з великою ймовірністю ваша батарея отримає «поводок». Потужність заряджання і реальна ємність зменшаться — хочете ви того чи ні.

Передвісники цих змін вже можна бачити у бета-версії Android 16 (QPR1 Beta 2). В налаштуваннях системи Pixel 6a тепер з’являється повідомлення про «потенційну проблему перегріву акумулятора». Сповіщення, яке публікується після того, як акумулятор досягне 375 циклів зарядки, повідомляє, що як запобіжний захід «місткість акумулятора та продуктивність зарядки знизяться» після досягнення 400 циклів.

Користувачам радять замінити батарею, а для підтримки запропоновано перейти за адресою: g.co/pixel/6abattery (щоправда, на момент написання ця сторінка ще не працює).

Щоб уникнути неприємних інцидентів, всім власникам Pixel 6a радимо прямо зараз перевірити стан батареї. Зайдіть у Налаштування > Батарея > Стан акумулятора. Якщо там з’явилось попередження — не зволікайте, дійте. Або міняйте батарею, або замислюйтесь над новим смартфоном.

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Варто нагадати, що це не перша проблема з батареями смартфонів Google. Раніше подібні інциденти траплялися з моделями Pixel 4a та Pixel 7a. Проблема з Pixel 4a була настільки серйозною, що Google запропонувала постраждалим користувачам безкоштовну заміну батареї або грошову компенсацію. Австралійська влада навіть оголосила відкликання пристрою, а Комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів країни попередила, що «перегрів батареї може становити ризик пожежі та/або опіків для користувача».

Джерело: androidauthority