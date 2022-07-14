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Аномальна спека в Техасі — Tesla просить жителів не заряджати електромобілі в години пік, а майнерам довелося відключити свої ферми

Аномальна спека в Техасі — Tesla просить жителів не заряджати електромобілі в години пік, а майнерам довелося відключити свої ферми

Компанія Tesla звернулася з проханням до своїх клієнтів у Техасі – не заряджати свої електромобілі у години пік, щоб не перевантажувати енергосистему штату. Водночас оператор мережі Техасу (ERCOT) закликає мешканців економити електроенергію у зв’язку з надзвичайно високою температурою, оскільки енергосистема перебуває у майже аварійному стані.

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Допоможемо зібрати 300 тис. грн на спорядження для 113-ї бригади, яка воює в Харківській області (оновлено: залишилось зібрати 156 тис. грн)

Tesla надіслала попередження на екрани автомобілів клієнтів. Компанія рекомендує їм не заряджати свої автомобілі з 15:00 до 20:00.

«Очікується, що хвиля тепла вплине на мережу в Техасі протягом наступних кількох днів», – йдеться у попередженні. «Мережевий оператор рекомендує по можливості уникати зарядки в години пік з 15:00 до 20:00, щоб допомогти зусиллям штату з управління попитом».

ERCOT рекомендував мешканцям Техасу уникати запуску побутових приладів з великим енергоспоживанням з 14:00 до 20:00.

Відключення електромобілів від мережі в час пік може допомогти енергосистемі Техасу уникнути аварійних відключень електроенергії в той час, коли мешканці активно використовують кондиціонери для охолодження приміщень. Ситуація посилюється тим, що спекотна погода супроводжується практично повною відсутністю вітру, що знижує вироблення енергії вітряними електростанціями, які зазвичай генерують близько чверті електроенергії в штаті.

Це вдруге цього року, коли через високу температуру в Техасі Tesla закликає клієнтів відмовитися від зарядки електромобілів у години пікового енергоспоживання. Компанія розсилала аналогічне попередження у травні 2022 року.

Спекотна погода також вплинула і на майнерів Bitcoin в Техасі. Майнінгові компанії зупинили своє обладнання, щоб знизити навантаження на енергомережу. У звичайному режимі роботи таке обладнання потребує понад 1000 мВт електроенергії, що становить близько 1% від загальної місткості мережі штату.

Bitcoin-майнери стікалися до Техасу протягом останнього року після того, як Китай заборонив майнінг на своїй території. Як результат, США стали найбільшим центром майнінгу у світі.

Джерело: The Verge, 2


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