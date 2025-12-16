Новини Технології 16.12.2025 comment views icon

Анонсований HKC M10 Ultra — перший у світі монітор RGB Mini-LED

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Монітор M10 Ultra на технології RGB Mini-LED / HKC, X

Китайська компанія HKC оголосила про плани випустити M10 Ultra, 32-дюймовий 4K RGB Mini LED комп’ютерний монітор, у 2026 році.

Технологія RGB Mini-LED є одною з найновіших у світі дисплеїв. За словами Tom’s Hardware, HKC випередила найбільших світових виробників телевізорів та моніторів своїм анонсом монітора RGB Mini-LED в X. За словами виробника, вона базується на підсвічуванні Mini-LED, котре одночасно керує кольором та рівнем освітлення. HKC протиставляє її “керуванні лише освітленням” звичайної Mini-LED, котра вже використовується конкурентами. Розробники дисплея обіцяють 4788 незалежних зон керування підсвічуванням.

RGB Mini-LED, також відома як Micro LED (так, важко не заплутатися), можна вважати наступним кроком у технології світлодіодного підсвічування. Вона отримала поштовх завдяки активному розвитку Mini LED, яка визначається меншими світлодіодами підсвічування та більшою кількістю незалежно керованих зон затемнення для кращого освітлення та точності кольору. У випадку RGB Mini-LED використовуються зовсім мініатюрні світлодіоди RGB, котрі дозволяють створити зображення ледь не з максимальною точністю передавання кольорів.

У серпні 2025 року Hisense представили телевізори RGB Mini-LED з діагоналлю 115” та ціною $29 999. Як зауважує Tom’s Guide, це сталося через день після анонсу Samsung Micro RGB з такою ж діагоналлю та ціною (так, ще одна назва, продовжуємо плутатися). Різномаїття назв та близькість технологій змушує обережно ставитися до задекларованого досягнення HKC. Принаймні, це, здається, перший подібний екран настільного формату.

Монітор HKC M10 Ultra отримав діагональ 31,4 дюйма, роздільну здатність 4K, охоплення 100% колірної гами BT.2020, sRGB, DCI-P3 та Adobe RGB, згідно зі специфікацією HKC. Він підтримуватиме роздільну здатність 3840 x 2160 з “рідною” частотою оновлення 165 Гц, а також ігровий режим до 330 Гц у 1080p. HKC не оголосила дату випуску чи ціну монітора, також невідомо про його реліз у світі.

