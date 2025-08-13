banner
Новини Технології 13.08.2025 comment views icon

Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB
Samsung представила 115" Micro RGB TV з 100% BT.2020 і ціною $29 999

Samsung анонсувала старт продажів нового Micro RGB телевізора. Це перший у світі пристрій, що поєднує мікромасштабну RGB LED-підсвітку з гігантським 115-дюймовим екраном. Як заявляє виробник, таке рішення пропонує високу яскравість, а також глибину та реалістичність кольорів.

Що таке Micro RGB

Новинка заснована на власній розробці Samsung — технології Micro RGB. У підсвічуванні за панеллю розташовані мікро-світлодіоди червоного, зеленого і синього кольорів, кожен із яких має розмір менше 100 мікрометрів і керується окремо. На відміну від звичайних систем підсвічування, де білі або сині діоди працюють у комбінації з фільтрами, тут використовується пряме RGB-підсвічування з точним регулюванням інтенсивності кожного каналу.

Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB
Samsung випустила перший у світі 115″ телевізор з мікро-RGB підсвіткою

Цей підхід дозволив уперше досягти 100% покриття колірного простору BT.2020 — стандарту, встановленого Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU) для високоточної передачі кольору. Для порівняння, навіть найкращі телевізори з OLED чи QD-OLED технологією рідко виходять за межі 80–90% BT.2020.

ШІ у телевізорі

Телевізор Samsung Micro RGB оснащений фірмовим процесором Samsung Micro RGB AI. Він у режимі реального часу аналізує кожен кадр, оптимізує яскравість і насиченість кольорів, підлаштовує контраст і звук під сцену. Алгоритм Micro RGB Color Booster Pro визначає контент із тьмяними відтінками і динамічно підсилює колір, не спотворюючи природність зображення.

Завдяки Samsung Vision AI користувачі можуть під час перегляду миттєво дізнаватися більше про контент на екрані. Функція Click to Search у поєднанні з асистентом Bixby дозволяє ставити контекстні запитання, отримувати біографії акторів, рекомендації та пов’язаний контент без виходу з поточного перегляду.

Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB
115-дюймовий Samsung Micro RGB TV

Для захисту особистих даних телевізор використовує платформу кіберзахисту Samsung Knox, яка працює і на смартфонах компанії. Виробник гарантує 7 років безкоштовних оновлень ОС Tizen, включно з новими функціями та патчами безпеки.

Додаткова технологія Micro RGB Precision Color дозволяє досягти реалістичної глибини й деталізації картинки. Телевізор отримав офіційну сертифікацію Micro RGB Precision Color від німецького інституту електротехніки VDE.

Samsung застосувала своє найновіше Glare Free покриття, яке мінімізує відблиски навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Корпус виконано з металу. Він має мало товщину та мінімалистичний дизайн.

Новий 115-дюймовий телевізор Samsung Micro RGB вже доступний у США та Південній Кореї за рекомендованою роздрібною ціною $29 999. В майбутньому Samsung планує випустити лінійку в різних розмірах для інших регіонів.

Джерело: techpowerup

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Samsung Galaxy S25 FE: повні характеристики "народного" флагмана до анонсу
Samsung представила Galaxy Flip7 — більші екрани та батарея у тоншому корпусі за ціною від 50 тис. грн
Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 на понад $10 млн викрали у Лондоні
Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Витоки Samsung Galaxy S26: NFC саме там, де потрібно, та оновлення камери Ultra
Дуже тонкий Samsung Galaxy Fold7 на дуже великому фото та ймовірна дата виходу
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Samsung Galaxy Fold7 «засвітився» на фото — нові деталі та характеристики
Найбагатша людина Індії хоче перетворити кожен телевізор на ПК
Перший тест Samsung Exynos 2600 — на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Samsung представила Galaxy Watch8 та Watch8 Classic — найтонший годинник та безель за ціною від 15 тис. грн
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Представлений Samsung Galaxy Fold7 — тонший, легший, з більшими екранами та 200 МП камерою за ціною від 85 тис. грн
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника
В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність — один бренд удвічі витриваліший за iPhone та Pixel
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати