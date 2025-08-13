Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB

Samsung представила 115" Micro RGB TV з 100% BT.2020 і ціною $29 999

Samsung анонсувала старт продажів нового Micro RGB телевізора. Це перший у світі пристрій, що поєднує мікромасштабну RGB LED-підсвітку з гігантським 115-дюймовим екраном. Як заявляє виробник, таке рішення пропонує високу яскравість, а також глибину та реалістичність кольорів.

Що таке Micro RGB

Новинка заснована на власній розробці Samsung — технології Micro RGB. У підсвічуванні за панеллю розташовані мікро-світлодіоди червоного, зеленого і синього кольорів, кожен із яких має розмір менше 100 мікрометрів і керується окремо. На відміну від звичайних систем підсвічування, де білі або сині діоди працюють у комбінації з фільтрами, тут використовується пряме RGB-підсвічування з точним регулюванням інтенсивності кожного каналу.

Цей підхід дозволив уперше досягти 100% покриття колірного простору BT.2020 — стандарту, встановленого Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU) для високоточної передачі кольору. Для порівняння, навіть найкращі телевізори з OLED чи QD-OLED технологією рідко виходять за межі 80–90% BT.2020.

ШІ у телевізорі

Телевізор Samsung Micro RGB оснащений фірмовим процесором Samsung Micro RGB AI. Він у режимі реального часу аналізує кожен кадр, оптимізує яскравість і насиченість кольорів, підлаштовує контраст і звук під сцену. Алгоритм Micro RGB Color Booster Pro визначає контент із тьмяними відтінками і динамічно підсилює колір, не спотворюючи природність зображення.

Завдяки Samsung Vision AI користувачі можуть під час перегляду миттєво дізнаватися більше про контент на екрані. Функція Click to Search у поєднанні з асистентом Bixby дозволяє ставити контекстні запитання, отримувати біографії акторів, рекомендації та пов’язаний контент без виходу з поточного перегляду.

Для захисту особистих даних телевізор використовує платформу кіберзахисту Samsung Knox, яка працює і на смартфонах компанії. Виробник гарантує 7 років безкоштовних оновлень ОС Tizen, включно з новими функціями та патчами безпеки.

Додаткова технологія Micro RGB Precision Color дозволяє досягти реалістичної глибини й деталізації картинки. Телевізор отримав офіційну сертифікацію Micro RGB Precision Color від німецького інституту електротехніки VDE.

Samsung застосувала своє найновіше Glare Free покриття, яке мінімізує відблиски навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Корпус виконано з металу. Він має мало товщину та мінімалистичний дизайн.

Новий 115-дюймовий телевізор Samsung Micro RGB вже доступний у США та Південній Кореї за рекомендованою роздрібною ціною $29 999. В майбутньому Samsung планує випустити лінійку в різних розмірах для інших регіонів.

