Архітектори на Львівщині пропонують зводити модульні укриття у вигляді будинків Гобітів

Поки ми всі з великим нетерпінням чекаємо на непристойно дорогий фентезі-серіал Amazon за «Володарем перснів», який почне виходити з 2 вересня, архітектори на Львівщині розробили та запатентували концепцію модульних захисних сховищ у вигляді будиночків гобітів Один із вигаданих народів, що мешкав у Середзем'ї в легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна.. На спільний та досить оригінальний проєкт фірм «Індустрія ЛВ» та «Хоббіт Хаус» звернуло увагу видання Pragmatika.

Запатентована технологія називається невигадливо «Будинок Хоббіта». Автори запевняють, що вона вже пройшла необхідні випробування й готова до використання.

Такі споруди пропонують встановлювати, зокрема, в приватних й комунальних установах, а також освітніх закладах, що не мають сховищ чи потребують облаштування додаткового захисту від повітряного нападу, землетрусу та стихійних лих. Окрім прямого застосування, за словами розробників, укриття можна використовувати й для зберігання харчів або матеріальних цінностей.

Модульні конструкції «Будинок Хоббіта» виготовляють з бетону класу В35-В40 — з категорії особливо важких бетонів, розрахованих на екстремальні навантаження. Власне, з такого бетону будують бункери, зокрема й тих, що мають захист від ядерної зброї.

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Згідно з концепцією, конструкція має заглиблюватися на один метр нижче поверхні. Мінімальна висота насипу — 2,1 метра. В одному такому сховищі може перебувати від 8 до 146 осіб, залежно від типу й варіанту планування модулів. А самі модулі за бажання можуть облаштовуватися місцями для відпочинку, санвузлами, шафами для зберігання речей і продуктів, кулерами для води та іншими зручностями.

Раніше інші українські архітектори виступили з пропозицією відновлювати «панельки» Харкова надрукованими на 3D-принтері модулями.