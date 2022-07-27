Українські архітектори пропонують відновлювати «панельки» Харкова надрукованими на 3D-принтері модулями

Українські архітектори Любомир Подолянич і Костянтин Русєв розробили концепцію відновлення житлових будинків харківського району Північної Салтівки, який найбільше постраждав від російських обстрілів. Їхній проєкт здобув 6 місце та увійшов до десятки кращих в міжнародному конкурсі Impact Design, звернуло увагу видання Pragmatika.

Відповідно до задуму, після перевірок пошкоджені частини будинків Північної Салтівки демонтують, а саму панельну конструкцію посилять металевим каркасом та зроблять архітектурну «латку» з житлових модулів, які планують надрукувати на 3D-принтері. Можна пригадати, що технології 3D-друку досить часто використовуються у будівництві — наприклад, у 2019 році у Шанхаї одночасно відкрили два найдовші у світі 3D-друковані мости (пластиковий і бетонний).

Архітектори обрали технологію 3D-друку з кількох причин. Ключовими перевагами на їхню думку є: можливість швидко створити постійне житло для тисяч постраждалих українців та водночас заощадити людський ресурс і зекономити на будматеріалах і логістиці (для зведення стін і перегородок використовується готова суміш, і надалі створені об’єкти не потребують додаткової обробки).

Модуль площею 31,3 м2 складається з двох рівнів: дорослого та дитячого. До першого входять кухня, вітальня, ванна кімната та робоча зона. Дитяча зона передбачає два робочих і спальних місця та невелике приховане ігрове приміщення.

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Особливу увагу архітектори приділили системам зберігання та меблевим трансформерам — у цокольному поверсі для кожної квартири передбачено контейнери, де господарі можуть зберігати великогабаритні речі, наприклад, сноуборди, коляски абощо. На покрівлях споруд за потреби можна облаштовувати спортивні майданчики чи зони для відпочинку, а біля будівель передбачено місце для паркування, підзарядки електросамокатів і велосипедів.

«За допомогою 3D-принтера можна створювати цікаві, пластичні об’єми, які легко адаптуються до конкретної ситуації. Хаотично заповнюючи зруйновані ділянки типової панельної забудови, ця концепція покращить візуальний образ та естетичність сірих одноманітних мікрорайонів радянської доби» Любомир Подолянич і Костянтин Русєв, українські архітектори та автори проєкту

Автори також пропонують поширити досвід на інші території, які постраждали від російської агресії, враховуючи те, що вся територія України з середини 1950-х років була забудована житловими багатоповерховими панельними будинками цієї ж серії.

Зображення проєкту