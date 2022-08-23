«Володар перснів: Персні влади» — новий трейлер масштабного фентезі-серіалу Amazon напередодні прем’єри

Сервіс Amazon Prime показав новий трейлер довгоочікуваного фентезійного серіалу «Володар перснів: Персні влади», що вийде 2 вересня.

Дія серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбуватиметься під час Другої Епохи. Це більш ранній період, порівняно з тим, що демонструвався в попередніх фільмах. Серіал Amazon Prime розповість історію про те, як були викувані культові Персні Влади і як Саурон прийшов до влади. Спочатку було заплановано 5 сезонів серіалу і шоуранери заздалегідь знають, яким буде його фінал.

Новий трейлер багато уваги приділяє Галадріель (Морфідд Кларк) та її подорожі. Ельфійська войовниця бере меч, щоб влаштувати полювання на ворога після смерті її брата.

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Трейлер також показує Дуріна IV (Оуайн Артур) – принца Казад-дума. Він намагається знайти своє місце і вирішити, яким воно буде у його майбутньому королівстві. Ще в трейлері є сцени з гобітами, сім’єю Харфутів з юною Норі Брендіфут (Маркелла Кавена), яка прагне пригод. І додатково у трейлері також є натяки на неминуче піднесення Саурона.

Перші дві серії серіалу «Володар перснів: Персні влади» можна буде побачити у п’ятницю 2 вересня о 4:00 за київським часом. Наступні шість епізодів виходитимуть по одному щоп’ятниці, але вже о 7:00 за Київським часом.