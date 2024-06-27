Астероїд Бенну відколовся від маленької планети-океану — вчені проаналізували зразки

24 вересня 2023 року космічний апарат NASA OSIRIS-REx доставив на Землю капсулу з вуглецевим реголітом, зібраним із навколоземного астероїда Бенну. Зразки були отримані після того, як зонд здійснив семирічну подорож через Сонячну систему.

«Зразок, який ми повернули, є найбільшим резервуаром незміненого астероїдного матеріалу на Землі на цей час», — написав Данте Лауретта, один із провідних авторів статті та головний дослідник OSIRIS-REx з Університету Аризони.

Початкові дослідження показали, що зразки OSIRIS-REx демонструють докази наявності вуглецю та води. Також несподівано у них знайшли фосфат магнію та натрію. Це іонна сполука, що складається з катіону магнію (Mg2+), катіону натрію (Na⁺) та фосфат-аніону (PO43-).

На Землі фосфат магнію і натрію можна знайти в деяких мінералах і геологічних утвореннях. Його присутність на Бенну здивувала дослідницьку групу, оскільки речовина не була помічена в даних дистанційного зондування OSIRIS-REx до початку збору зразків. Команда каже, що його присутність «натякає на те, що астероїд міг відколотися від давно зниклого, крихітного, примітивного світу океану».

«Наявність і стан фосфатів, а також інших елементів та сполук на Бенну, свідчать про водянисте минуле астероїда. Бенну потенційно міг колись бути частиною більш вологого світу. Хоча ця гіпотеза потребує подальшого дослідження», — сказав Лауретта.

OSIRIS-REx отримав зразок реголіту Бенну 20 жовтня 2020 року за допомогою механізму збору зразків Touch-and-Go (TAGSAM), який складається зі спеціальної головки пробовідбірника, розташованої на шарнірній руці. Бенну — невеликий астероїд типу B, який є відносно рідкісним вуглецевим астероїдом.

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«[Бенну] було обрано як ціль місії частково тому, що телескопічні спостереження вказали на примітивний, вуглецевий склад і водоносні мінерали», — їдеться в публікації про дослідження.

Подальший аналіз зразків показав, що переважним компонентом зразка реголіту є філосилікати, що містять магній, переважно серпентини та смектити — типи порід, які зазвичай зустрічаються на серединно-океанічних хребтах на Землі. Порівняння цих серпентинітів з їхніми земними аналогами дає можливе уявлення про геологічне минуле Бенну. Водночас поверхневі матеріали астероїда все ще містять деякі оригінальні особливості протопланетного диска, з яких утворилися планети Сонячної системи. Дослідження також підтвердило, що Бенну багатий вуглецем, азотом і деякими органічними сполуками — усі вони, окрім фосфату магнію, є важливими компонентами для життя, яке є на Землі.

Стаття про ці результати була опублікована 26 червня в журналі Meteoritics & Planetary Science.

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Джерело: Space.com

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