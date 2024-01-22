Новини Наука та космос 22.01.2024 о 09:13 comment views icon

NASA оприлюднило перше фото зразків астероїда Бенну з основного «сховища‎» OSIRIS-REx

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Минулого тижня космічна агенція зрештою відкрила капсулу зі зразками астероїда Бенну з OSIRIS-REx після того, як місяцями намагалась впоратись із несправним кріпленням кришки.

Астероїд Бенну — навколоземний астероїд класу «B» (рідкісного класу вуглецевих астероїдів, чия поверхня може містити, серед іншого, органічні полімери) віком приблизно у 4,5 мільярда років. Його ґрунт може надати вченим важливі дані про появу життя на Землі та перші дні існування Сонячної системи.

NASA оприлюднило перше фото зразків астероїда Бенну з основного «сховища‎» OSIRIS-REx

Місію із забору зразків астероїда під назвою OSIRIS-REx запустили у далекому 2016 році, а за два роки космічний апарат, який подолав 6,2 млрд кілометри, зрештою досяг астероїда та здійснив забір ґрунту, розпочавши довгу подорож додому.

Зображення Бенну, які зняв OSIRIS-REx, коли перебував на орбіті астероїда.
Зображення Бенну, які зняв OSIRIS-REx, коли перебував на орбіті астероїда.

У вересні 2023-го місія «приземлила‎» капсулу зі зразками у пустельному полігоні Пентагону в Юті.

Місія OSIRIS-REx нарешті «‎приземлила» зразки астероїда Бенну — після подорожі тривалістю у 7 років
Капсула зі зразками Бенну після приземлення

Попередні дослідження зразків, розташованих поза основною капсулою, показали наявність води та вуглецевих сполук. Основний забір надалі розподілять між науковими командами та світовими космічними агенціями: NASA зберігатиме 70% зразка, а решта 25% передадуть 200 дослідниками з 35 різних установ. 4% отримає Канадська космічна агенція, і ще 0,5% – Японська  агенція аерокосмічних досліджень.

Початково вчені розраховували захопити принаймні 60 грамів реголіту з астероїда, однак щонайменше 70 грамів «‎додаткового» матеріалу накопичилось на самому обладнанні OSIRIS-REx.

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Тим часом доступ до основної капсули ускладнився через два несправні кріплення; минулого тижня інженери зрештою відкрили її — нижче перше повноцінне зображення зразків (повнорозмірну версію можна переглянути на сайті NASA):

NASA оприлюднило перше фото зразків астероїда Бенну з основного «сховища‎» OSIRIS-REx

Апарат OSIRIS-REx вартістю $1 млрд — перша місія NASA, яка зібрала та доставила на Землю зразок астероїда, але в Японії вже є два подібні досягнення (у 2010 році місія Hayabusa 1 отримала матеріали з астероїда Ітокава, а у 2020-му  Hayabusa 2 доставила зразки астероїда Рюгу). Наступного разу OSIRIS-REx відвідає Апофіс — ще один навколоземний астероїд, який колись вважався серйозною загрозою для Землі (останні вимірювання показали, що він пролетить повз нашу планету у 2029 році, в межах однієї десятої відстані від Місяця).

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