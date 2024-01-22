NASA оприлюднило перше фото зразків астероїда Бенну з основного «сховища‎» OSIRIS-REx

Минулого тижня космічна агенція зрештою відкрила капсулу зі зразками астероїда Бенну з OSIRIS-REx після того, як місяцями намагалась впоратись із несправним кріпленням кришки.

Астероїд Бенну — навколоземний астероїд класу «B» (рідкісного класу вуглецевих астероїдів, чия поверхня може містити, серед іншого, органічні полімери) віком приблизно у 4,5 мільярда років. Його ґрунт може надати вченим важливі дані про появу життя на Землі та перші дні існування Сонячної системи.

Місію із забору зразків астероїда під назвою OSIRIS-REx запустили у далекому 2016 році, а за два роки космічний апарат, який подолав 6,2 млрд кілометри, зрештою досяг астероїда та здійснив забір ґрунту, розпочавши довгу подорож додому.

У вересні 2023-го місія «приземлила‎» капсулу зі зразками у пустельному полігоні Пентагону в Юті.

Попередні дослідження зразків, розташованих поза основною капсулою, показали наявність води та вуглецевих сполук. Основний забір надалі розподілять між науковими командами та світовими космічними агенціями: NASA зберігатиме 70% зразка, а решта 25% передадуть 200 дослідниками з 35 різних установ. 4% отримає Канадська космічна агенція, і ще 0,5% – Японська агенція аерокосмічних досліджень.

Початково вчені розраховували захопити принаймні 60 грамів реголіту з астероїда, однак щонайменше 70 грамів «‎додаткового» матеріалу накопичилось на самому обладнанні OSIRIS-REx.

Тим часом доступ до основної капсули ускладнився через два несправні кріплення; минулого тижня інженери зрештою відкрили її — нижче перше повноцінне зображення зразків (повнорозмірну версію можна переглянути на сайті NASA):

Апарат OSIRIS-REx вартістю $1 млрд — перша місія NASA, яка зібрала та доставила на Землю зразок астероїда, але в Японії вже є два подібні досягнення (у 2010 році місія Hayabusa 1 отримала матеріали з астероїда Ітокава, а у 2020-му Hayabusa 2 доставила зразки астероїда Рюгу). Наступного разу OSIRIS-REx відвідає Апофіс — ще один навколоземний астероїд, який колись вважався серйозною загрозою для Землі (останні вимірювання показали, що він пролетить повз нашу планету у 2029 році, в межах однієї десятої відстані від Місяця).