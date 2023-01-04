ASUS на CES 2023 — ноутбук ROG Strix SCAR 16 з екраном Mini LED QHD, легкий Flow X13 та монітор ROG Swift Pro PG248QP з частотою 540 Гц

Під час проведення виставки CES 2023 компанія ASUS показала багато новинок, орієнтованих на геймерів, включаючи готові ігрові системи та великий асортимент периферійних пристроїв.

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ROG Strix SCAR

Новий ноутбук ROG Strix SCAR 18 (G834) орієнтований на ентузіастів кіберспорту. Це перший ноутбук ROG, що має 18-дюймову QHD-панель Nebula Display з частотою оновлення 240 Гц. Існують також 16- та 17-дюймові моделі ROG Strix SCAR. 16- та 18-дюймові моделі у максимальній конфігурації оснащені процесорами Intel Core i9-13980HX 13-го покоління з 24 ядрами й 32 потоками, а ROG Strix SCAR 17 має процесор до AMD Ryzen 9 (Zen 4). ROG Strix SCAR 16 отримав 16-дюймову Mini LED QHD-панель Nebula HDR Display з частотою оновлення 240 Гц. Усі моделі Strix у максимальній конфігурації мають відеокарту серії NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуків із технологією Advanced Optimus.

ROG Zephyrus

У максимальній конфігурації ROG Zephyrus G16 має процесор Intel Core i9-13900H 13-го покоління, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії з TGP 120 Вт. ROG Zephyrus G14 отримав процесор AMD Ryzen 9 (Zen 4), відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії з TGP 125 Вт. Версія ROG Zephyrus M16 має процесор Intel Core i9-13900H 13-го покоління, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії з TGP 145 Вт. Моделі G16 та M16 оснащені портом Thunderbolt 4.

ROG Zephyrus G14 — це 14-дюймова модель з QHD-панеллю ROG Nebula HDR, підсвічуванням Mini LED, частотою оновлення 165 Гц та співвідношенням сторін 16:10. Також пропонуються варіанти з панелями QHD 165 Гц та Full HD 144 Гц. ROG Zephyrus G16 оснащений панеллю ROG Nebula Display зі співвідношенням сторін 16:10, акумулятором 90 Вт·год та інтерфейсом HDMI 2.1. ROG Zephyrus M16 у максимальній конфігурації має QHD-панель ROG Nebula HDR 240 Гц з підсвічуванням Mini LED, часом відгуку 3 мс, підтримкою G-SYNC. Моделі Zephyrus мають шарнір ErgoLift, що дозволяє розгортати ноутбук на 180° для комфортного користування.

ROG Flow

ROG Flow X13 у максимальній конфігурації має процесор AMD Ryzen 9 (Zen 4) і відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії. Цей ноутбук розгортається на 360°. Новинка пропонує на вибір QHD-дисплей Nebula 165 Гц або Full HD-панель 120 Гц.

ROG Flow X16 (GV601) також може розгортатися на 360°. У максимальній конфігурації доступні процесор Intel Core i9-13900H 13-го покоління, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії, SSD-накопичувач PCIe 4.0 x4 обсягом 2 ТБ та 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5-4800 у слотах SO-DIMM. Користувачам пропонується Mini LED-дисплей Nebula HDR Display яскравістю 1100 кд/м2 з 1024 окремими зонами затемнення, роздільною здатністю QHD, частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 3 мс.

ROG Flow Z13 (GZ301) — це компактний ігровий пристрій, який у максимальній конфігурації має процесор Intel Core i9-13900H 13-го покоління та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії з підтримкою G-SYNC та DDS 2.0. Потужні компоненти розміщені у 13-дюймовому корпусі масою всього 1,1 кг і товщиною 12 мм. 13-дюймова QHD-панель Nebula Display зі співвідношенням сторін 16:10 забезпечує оновлення 165 Гц.

Усі новинки ROG Flow сумісні із зовнішньою відеокартою ROG XG Mobile нового покоління (GC33) для додаткової ігрової потужності.

Монітори ROG

Під час виступу представники ROG також показали, на що очікувати геймерам у майбутньому, продемонструвавши ROG Swift Pro PG248QP — ігровий монітор з найбільшою у світі частотою оновлення 540 Гц. У ньому використовується нова технологія TN-матриці (E-TN), яка має на 60% менший час відгуку, ніж звичайні TN-панелі. Також показали ROG Swift OLED PG27AQDM — перший 27-дюймовий ігровий OLED-монітор ROG формату 1440p з частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс.

Інші аксесуари

ROG Rapture GT-BE98 — це перший у світі ігровий маршрутизатор стандарту Wi-Fi 7, що працює в чотирьох частотних діапазонах. Він дозволяє досягати швидкості передачі даних до 25000 Мбіт/с. В пристрої також доступні один порт WAN/LAN 10 Гбіт/с та два порти LAN 10 Гбіт/с.

Бездротова ігрова миша ROG Harpe Ace Aim Lab Edition призначена для професійних кіберспортсменів та ентузіастів, які грають у змагальні шутери. Миша підтримує три способи підключення: дротовий через USB, бездротовий на частоті 2,4 ГГц, а також Bluetooth.

ROG Azoth Gaming Keyboard — це бездротова ігрова клавіатура розміру 75% з перемикачами ROG NX та OLED-дисплеєм. Вона також підтримує 3 способи підключення.

ROG Raikiri Pro — це перший сертифікований контролер Xbox з трьома режимами підключення. Його можна персоналізувати за допомогою власних зображень, текстів чи анімацій на вбудованому OLED-дисплеї. Ще в ньому є вбудований цифро-аналоговий перетворювач ESS, 3,5-мм роз’єм для навушників і кнопка вимкнення звуку.

Геймерське крісло ROG Destrier Ergo має футуристичний вигляд кіборга та виготовлене з міцної алюмінієвої рами, дихаючої сітки та поліуретанової піни. Воно оснащене опорами для голови та попереку, а також знімною акустичною панеллю, яка захищає геймерів від зовнішніх звуків.