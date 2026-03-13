Вийшов мініПК ASUS NUC 16 Pro від $999: 16 ядер, Thunderbolt 4 і підтримка 4 моніторів

ASUS представила новий мінікомп’ютер Asus NUC 16 Pro, який отримав процесор нового покоління Intel Core Ultra (Series 3) Panther Lake.





Характеристики Asus NUC 16 Pro

Базова версія Asus NUC 16 Pro постачається у вигляді barebones-системи — без оперативної пам’яті та накопичувача. Вона оснащена 16-ядерним процесором Intel Core Ultra 7 356H з графікою Intel Graphics, а ціна становить $999.

За цю вартість користувач отримає компактний Міні-ПК розмірами 144×117×42 мм. Пристрій підтримує бездротові інтерфейси підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.0. Набір портів включає:





2 × Thunderbolt 4 (40 Гбіт/с)

1 × USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с)

4 × USB-A 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с)

2 × HDMI або 2 × DisplayPort 2.1

Пристрій дозволяє підключати до чотирьох моніторів. Для охолодження використовують два вентилятори. Корпус має конструкцію, яка дозволяє відкрити його без викрутки. Це спрощує встановлення SSD або оперативної пам’яті.

Така система містить два слоти M.2 2280 для накопичувачів. Один слот підтримує PCIe 5.0 x4, інший — PCIe 4.0 x4, що дозволяє встановлювати швидкі SSD. Комп’ютер комплектується блоком живлення потужністю до 150 Вт. Для встановлення оперативної пам’яті доступні слоти SO-DIMM, які підтримують модулі LPDDR5 сумарним обсягом до 128 ГБ. Враховуючи високі ціни оперативної пам’яті та накопичувачів, пропозиція barebones-системи може стати реальним способом зниження вартості комп’ютерів.

На деяких ринках також доступна повністю готова система Asus NUC 16 Pro з процесором Intel Core Ultra X7 358H з графикою Intel Arc, 32 ГБ оперативної пам’яті та твердотілим накопичувачем місткістю 1 ТБ. Її ціна в Китаї становить 10 999 юанів (близько $1600). Компанія також планує випустити топову версію з процесором Intel Core Ultra X9 388H, але точну дату запуску та ціну поки не оголосили.

Джерело: liliputing