Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам'яті і нові процесори Intel Panther Lake

Вадим Карпусь

Xiaomi готує оновлення свого компактного ноутбука Xiaomi Book 14. За попередніми витоками, нова версія працюватиме на процесорах покоління Intel Panther Lake і може отримати потужний чип Core Ultra X7 358H.


Характеристики Xiaomi Book 14

Перші деталі з’явилися від китайського оглядача з YouTube під ніком Bibalaptop. Він повідомив, що отримав від виробника пристрій, який імовірно є оновленим Xiaomi Book 14. За його словами, ноутбук належатиме до преміального сегмента та матиме тонкий і легкий корпус.

Додаткову інформацію опублікував відомий інсайдер Digital Chat Station у китайській соцмережі Weibo. Згідно з його даними, ноутбук оснащуватиметься 14-дюймовим дисплеєм і в максимальній конфігурації матиме процесор Intel Core Ultra X7 358H. Це продуктивний чип із лінійки Panther Lake, який доповнює інтегрована графіка Intel Arc B390.

Очікується також доступніша версія з процесором Intel Core Ultra 5 325. Це варіант середнього рівня тієї ж платформи Panther Lake. Ноутбук пропонуватимуть в конфігураціях з до 32 ГБ оперативної пам’яті, що в сучасних умовах може суттєво вплинути на ціну. А от максимальна місткість сховища обмежена на рівні 1 ТБ. Наразі не повідомляється, чи містить пристрій слот для встановлення додаткового накопичувача.


Окрему увагу Xiaomi приділила мобільності. За даними інсайдера, новий Xiaomi Book 14 важитиме менше 1 кг. Така вага робить його одним із найлегших 14-дюймових ноутбуків у своєму класі та зручним варіантом для постійної роботи поза офісом.

Інші характеристики пристрою поки не розкриваються. Водночас сам факт передачі ноутбука оглядачам свідчить, що офіційний запуск може відбутися найближчим часом.

GPU Xe3 в процесорах Intel Panther Lake показали продуктивність як в мобільної RTX 3050 Ti, — Geekbench

Джерело: notebookcheck

