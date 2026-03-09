Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам'яті і нові процесори Intel Panther Lake

Xiaomi Book 14

Xiaomi готує оновлення свого компактного ноутбука Xiaomi Book 14. За попередніми витоками, нова версія працюватиме на процесорах покоління Intel Panther Lake і може отримати потужний чип Core Ultra X7 358H.





Характеристики Xiaomi Book 14

Перші деталі з’явилися від китайського оглядача з YouTube під ніком Bibalaptop. Він повідомив, що отримав від виробника пристрій, який імовірно є оновленим Xiaomi Book 14. За його словами, ноутбук належатиме до преміального сегмента та матиме тонкий і легкий корпус.

Додаткову інформацію опублікував відомий інсайдер Digital Chat Station у китайській соцмережі Weibo. Згідно з його даними, ноутбук оснащуватиметься 14-дюймовим дисплеєм і в максимальній конфігурації матиме процесор Intel Core Ultra X7 358H. Це продуктивний чип із лінійки Panther Lake, який доповнює інтегрована графіка Intel Arc B390.

Очікується також доступніша версія з процесором Intel Core Ultra 5 325. Це варіант середнього рівня тієї ж платформи Panther Lake. Ноутбук пропонуватимуть в конфігураціях з до 32 ГБ оперативної пам’яті, що в сучасних умовах може суттєво вплинути на ціну. А от максимальна місткість сховища обмежена на рівні 1 ТБ. Наразі не повідомляється, чи містить пристрій слот для встановлення додаткового накопичувача.





Окрему увагу Xiaomi приділила мобільності. За даними інсайдера, новий Xiaomi Book 14 важитиме менше 1 кг. Така вага робить його одним із найлегших 14-дюймових ноутбуків у своєму класі та зручним варіантом для постійної роботи поза офісом.

Інші характеристики пристрою поки не розкриваються. Водночас сам факт передачі ноутбука оглядачам свідчить, що офіційний запуск може відбутися найближчим часом.

