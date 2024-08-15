ASUS ProArt P16 – перший ноутбук із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 пропонують в Україні за 159 тис. грн

Компанія «ASUS Україна» повідомила про початок продажу в Україні нового ноутбука ProArt P16. Ця модель позиціюється як пристрій для творчості з підтримкою технологій штучного інтелекту.

Ноутбук ASUS ProArt P16 отримав 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K (3840×2400 пікселів, співвідношення сторін 16:10) та частотою оновлення 60 Гц. Пікова яскравість HDR становить 500 кд/м2. Екран забезпечує охоплення 100% колірної гами DCI-P3, контрастність зображення 1000000:1 та сертифікований VESA DisplayHDR True Black 500. Заявлена підтримка стилуса.

Пристрій має процесор 12-ядерний AMD Ryzen AI 9 HX 370 із ШІ-продуктивністю 50 TOPS. Конфігурація включає до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X (на платі), SSD місткістю до 4 ТБ (M.2, NVMe, PCIe 4.0) та дискретну відеокарту NVIDIA до GeForce RTX 4070 для ноутбуків з 8 ГБ пам’яті та ШІ-продуктивністю 321 TOPS.

Додатково новинка містить Full HD вебкамеру, порт USB4 (підтримка виведення зображення та живлення ноутбука), порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (підтримка виведення зображення та живлення ноутбука), два роз’єми USB 3.2 Gen 2 Type-A, відео вихід HDMI 2.1, комбінований аудіороз’єм 3,5-мм та картридер SD Express 7.0. Місткість батареї становить 90 Вт·год. Ноутбук комплектується зарядним пристроєм потужністю 200 Вт. ASUS ProArt P16 має розміри 35,49×24,69×1,49~1,73 см та вагу 1,85 кг.

Ноутбук пропонує колекцію креативних програм із вбудованими Ші-функціями, які допоможуть користувачеві у створенні контенту. StoryCube спростить сортування, редагування й експорт необроблених матеріалів і керування ними. MuseTree швидко перетворить ескізи та ідеї на зображення. ProArt Creator Hub – це персональний портал, на якому користувачі можуть стежити за станом пристрою, налаштовувати його параметри та оптимізувати свій творчий процес. ASUS DialPad – апаратний контролер, що дозволяє з точністю взаємодіяти з професійними програмами для творчої роботи. Клавіатура ноутбука має окрему клавішу Copilot.

Ноутбук ASUS ProArt P16 із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ оперативної пам’яті і SSD 2 ТБ надійде в продаж в Україні у середині серпня за ціною 158 999 грн.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.