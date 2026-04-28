Батьки не відпускають: Китай неочікувано заборонив Meta купувати Manus за $2 млрд

Facebook-власник Meta не отримає дозволу на придбання ШІ-стартапу Manus — китайські регулятори заблокували угоду. Оголошена наприкінці грудня, угода — за оцінками, вартістю близько $2 млрд (£1,48 млрд) — мала забезпечити використання агентів Manus для посилення власного штучного інтелекту Meta на її платформах.





Проте у понеділок з’явилися повідомлення про те, що Національна комісія з розвитку і реформ Китаю заборонила іноземні інвестиції в рамках цієї угоди, вимагаючи від “залучених сторін відкликати угоду про придбання”. Представник Meta повідомив BBC, що “транзакція повністю відповідала чинному законодавству”.

“Ми розраховуємо на належне вирішення питання”, — додали у компанії.

Цьому передували місяці перевірок придбання Meta стартапу Manus з боку китайських регуляторів. Manus позиціонував себе як виділений серед конкурентів завдяки тому, що називає “по-справжньому автономним” агентом. На відміну від багатьох чат-ботів, які потребують багаторазових звернень від користувача, щоб отримати бажану відповідь, компанія стверджує, що її сервіс здатен самостійно планувати, виконувати й завершувати завдання відповідно до інструкцій.

“Китай демонструє світові готовність жорстко діяти, коли йдеться про ШІ-кадри й можливості, які країна розглядає як ключовий актив національної безпеки”, — заявив NPR Ліан Цзє Су, головний аналітик дослідницької групи Omdia.

Аналітики характеризували угоду як “природний вибір” для Meta: засновник і генеральний директор Марк Цукерберг активно стимулює розвиток ШІ у компанії.





“Рішення про блокування угоди вийшло несподіваним — воно покликане розірвати суперечливу транзакцію, яка зазнала критики через витік технологій до США. Держпланер видав наказ про скасування угоди у короткому заяві в понеділок”, — пише Bloomberg.

Хоча зараз Manus базується в Сінгапурі, компанія була заснована й раніше діяла в Китаї — тому підпадає під дію місцевих регуляторів. Китай має низку суворих законів і нормативних актів щодо своїх технологій, зокрема щодо їх експорту або продажу іноземним компаніям. У березні повідомлялося, що двом співзасновникам Manus заборонили виїзд із країни під час перевірки придбання Meta.

“Видатна команда Manus зараз глибоко інтегрована в Meta — вони запускають, вдосконалюють і розвивають сервіс Manus та й надалі зроблять його доступним для мільйонів людей, яким він подобається”, — повідомив тоді представник Meta.

Можлива вимога розірвати угоду може внаслідок цього створити для Meta серйозні труднощі.Усе це відбувається на тлі напруги між США та Китаєм, яка суттєво впливає на технологічний сектор. Білий дім заявив про наміри тісніше співпрацювати з американськими ШІ-компаніями для протидії “промисловим кампаніям” із крадіжки досягнень у цій галузі, зазначивши, що нові дані вказують на те, що “іноземні суб’єкти, насамперед із Китаю”, копіюють американські моделі. Представник посольства Китаю у Вашингтоні розкритикував “невиправдане придушення китайських компаній з боку США” у відповідь на цей меморандум.

“Китай є не лише світовою фабрикою, а й стає світовою лабораторією інновацій”, — додав представник.

Розірвання угоди на практиці виявиться складним завданням — невдовзі після оголошення про придбання наприкінці грудня Meta вже інтегрувала Manus у свої внутрішні системи, а керівники стартапу перейшли на роботу до американського технологічного гіганта. Рішення Пекіна підсилює розкол у глобальному технологічному розвитку й підкреслює дедалі складніше середовище для транскордонних інвестицій у критичних секторах — ШІ та напівпровідниках.

Джерело: BBC