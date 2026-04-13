Новини ШІ 13.04.2026

ШІ замість керівника: Meta тестує цифрового Цукерберга

Вадим Карпусь

Meta працює над незвичайним ШІ-проєктом — цифровим клоном свого генерального директора Марк Цукерберг. За даними Financial Times, цей віртуальний персонаж зможе спілкуватися зі співробітниками і навіть давати поради від імені CEO.


Ідея звучить футуристично, але її вже активно тестують. ШІ навчають на манері спілкування Цукерберга, його тоні, а також на публічних виступах і заявах. Крім цього, модель отримує інформацію про бачення стратегії компанії, щоб відповіді виглядали максимально наближеними до позиції реального керівника.

Як працюватиме “віртуальний Цукерберг”

Сценарій використання наразі розглядається наступний. Якщо топменеджеру потрібен фідбек від CEO, але той зайнятий або недоступний, замість нього відповість ШІ-аватар. Такий цифровий двійник має забезпечити швидкий доступ до “позиції керівника” без тривалого очікування.

Це не перша подібна ініціатива. Раніше Meta вже працювала над фотореалістичними 3D-анімованими ШІ-персонажами, які можуть взаємодіяти з користувачами. Але тепер компанія робить ставку саме на персоналізований аватар CEO.


Паралельно Марк Цукерберг займається розробкою ще одного інструменту — персонального ШІ-агента, який допомагатиме йому в роботі. За інформацією The Wall Street Journal, такий агент зможе знаходити відповіді на запитання і виконувати частину задач замість нього.

Поки що деталей про функціональність небагато, адже обидва проєкти перебувають на стадії розробки. Але сам напрямок очевидний — Meta прагне інтегрувати ШІ не лише в продукти, а й у внутрішні процеси управління.

Схоже, що ШІ-клон CEO — це вже не концепт із фантастики, а реальний інструмент, який тестують у великій технологічній компанії. Якщо проєкт виявиться успішним, подібні цифрові двійники можуть з’явитися і в інших корпораціях, змінюючи сам підхід до управління та комунікації. А згодом сфера їхнього застосування може бути значно розширена.

Meta може звільнити кожного п’ятого працівника — Reuters

Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?

OpenAI йде у контрнаступ проти Ілона Маска
"Instagram — не наркотик, 16 годин — не залежність": CEO платформи зробив заяву
Понад 60% моделей ШІ назвали біткоїн основним інвестиційним інструментом: жодна не назвала фіат
Дженсен Хуанг та Ліза Су: Трамп створив команду радників з питань ШІ
Google Пошук запустив в Україні функцію "живих розмов" із ШІ
Новий штучний інтелект Google з нуля створив робочу копію Windows 11
Навіть в космосі: Intel інтегрує процесори Xeon 6 у системи NVIDIA Rubin
Spotify тестує ШІ: "плейлисти за запитом" вже доступні для користувачів з 7 країн
Штучний інтелект почав сам купувати пам'ять DDR5 в онлайн-магазинах: швидше за людей
Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
CEO Cloudflare попереджає: до 2027 року ШІ-боти перевищать кількість людей в мережі
"Щасливої стрілянини": популярні чатботи охоче допомагають планувати збройні напади — дослідження 
Прощавай, Sora: OpenAI закриває ШІ-генератор відео
Гаманець у руках ШІ: агент вперше в Європі самостійно провів банківський платіж
OpenAI представила GPT-5.3-Codex: "блискавичний" ШІ для коду з 1000 токенами на секунду
Камера більше не потрібна: YouTube запускає ШІ-аватари для Shorts
ШІ залишив користувачів без дешевої пам’яті: ціни на RAM і SSD б’ють рекорди
CEO Tron запустив платформу розслідування криптозлочинів за допомогою ШІ: вже розкрито справи на $1 млрд
Гірша за вейп: створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету
Айтішників Meta і OpenAI почали оцінювати за "спалюванням" токенів на ШІ
Від дата-центру до кишені: Google представила LLM Gemma 4 для серверів та Gemini Nano 4 для смартфонів
