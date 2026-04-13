ШІ замість керівника: Meta тестує цифрового Цукерберга

Марк Цукерберг

Meta працює над незвичайним ШІ-проєктом — цифровим клоном свого генерального директора Марк Цукерберг. За даними Financial Times, цей віртуальний персонаж зможе спілкуватися зі співробітниками і навіть давати поради від імені CEO.





Ідея звучить футуристично, але її вже активно тестують. ШІ навчають на манері спілкування Цукерберга, його тоні, а також на публічних виступах і заявах. Крім цього, модель отримує інформацію про бачення стратегії компанії, щоб відповіді виглядали максимально наближеними до позиції реального керівника.

Як працюватиме “віртуальний Цукерберг”

Сценарій використання наразі розглядається наступний. Якщо топменеджеру потрібен фідбек від CEO, але той зайнятий або недоступний, замість нього відповість ШІ-аватар. Такий цифровий двійник має забезпечити швидкий доступ до “позиції керівника” без тривалого очікування.

Це не перша подібна ініціатива. Раніше Meta вже працювала над фотореалістичними 3D-анімованими ШІ-персонажами, які можуть взаємодіяти з користувачами. Але тепер компанія робить ставку саме на персоналізований аватар CEO.





Паралельно Марк Цукерберг займається розробкою ще одного інструменту — персонального ШІ-агента, який допомагатиме йому в роботі. За інформацією The Wall Street Journal, такий агент зможе знаходити відповіді на запитання і виконувати частину задач замість нього.

Поки що деталей про функціональність небагато, адже обидва проєкти перебувають на стадії розробки. Але сам напрямок очевидний — Meta прагне інтегрувати ШІ не лише в продукти, а й у внутрішні процеси управління.

Схоже, що ШІ-клон CEO — це вже не концепт із фантастики, а реальний інструмент, який тестують у великій технологічній компанії. Якщо проєкт виявиться успішним, подібні цифрові двійники можуть з’явитися і в інших корпораціях, змінюючи сам підхід до управління та комунікації. А згодом сфера їхнього застосування може бути значно розширена.

Джерело: engadget