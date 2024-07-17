ASUS випустила клавіатуру ROG з OLED-дисплеєм за ціною RTX 4070

Ігрова комп’ютерна периферія та аксесуари завжди були дорожчими за звичайні пристрої. А в деяких випадках ціна може перевищували неігрові аналоги не на десятки відсотків, а в рази. Саме так стало з ігровою клавіатурою ASUS ROG Azoth Extreme.
Ця новинка зберігає дизайн, подібний до свого попередника. Але, враховуючи наявність слова Extreme в назві, вона має надзвичайно високу ціну. Отже, ASUS оцінила Azoth Extreme у нескромні $499. Для порівняння, приблизно стільки ж (близько $500) коштує відеокарта GeForce RTX 4070.
Що ж ASUS пропонує за ці гроші? Модель ROG Azoth Extreme має 81 клавішу з можливістю гарячої заміни та використовує перемикачі ROG NX». Клавіатура також може похвалитися кольоровим OLED-дисплеєм у верхньому правому куті. Пристрій має алюмінієвий корпус і підтримує різноманітні варіанти підключення: Bluetooth, дротове та бездротове. Крім того, під OLED-дисплеєм є міні-колесо, яке можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення Armory.
У порівнянні з іншими клавіатурами на ринку, ROG Azoth Extreme досить важка, вона важить 2200 г разом із підставкою для зап’ястя. Новинка забезпечує вражаючу частоту опитування 8000 Гц як у дротовому, так і в бездротовому режимах, що є значним покращенням порівняно з частотою опитування 1000 Гц її попередника. Швидкість опитування вказує на те, як часто введення з клавіатури передаються на комп’ютер. З огляду на те, що багато мишей на ринку мають частоту опитування близько 10 000 Гц, 8 000 Гц для клавіатури можна розглядати занадто високим значенням. Хоча в шутерах мілісекунди можуть мати важливе значення.
Зазначимо, не лише ігрові клавіатури можуть мати ціну предтопової відеокарти. Наприклад, модель Surface Pro Flex Keyboard продається на сайті Microsoft за $449,98.
Джерело: gizmochina
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: