ASUS випустила клавіатуру ROG з OLED-дисплеєм за ціною RTX 4070

Ігрова комп’ютерна периферія та аксесуари завжди були дорожчими за звичайні пристрої. А в деяких випадках ціна може перевищували неігрові аналоги не на десятки відсотків, а в рази. Саме так стало з ігровою клавіатурою ASUS ROG Azoth Extreme.

Ця новинка зберігає дизайн, подібний до свого попередника. Але, враховуючи наявність слова Extreme в назві, вона має надзвичайно високу ціну. Отже, ASUS оцінила Azoth Extreme у нескромні $499. Для порівняння, приблизно стільки ж (близько $500) коштує відеокарта GeForce RTX 4070.

Що ж ASUS пропонує за ці гроші? Модель ROG Azoth Extreme має 81 клавішу з можливістю гарячої заміни та використовує перемикачі ROG NX». Клавіатура також може похвалитися кольоровим OLED-дисплеєм у верхньому правому куті. Пристрій має алюмінієвий корпус і підтримує різноманітні варіанти підключення: Bluetooth, дротове та бездротове. Крім того, під OLED-дисплеєм є міні-колесо, яке можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення Armory.

У порівнянні з іншими клавіатурами на ринку, ROG Azoth Extreme досить важка, вона важить 2200 г разом із підставкою для зап’ястя. Новинка забезпечує вражаючу частоту опитування 8000 Гц як у дротовому, так і в бездротовому режимах, що є значним покращенням порівняно з частотою опитування 1000 Гц її попередника. Швидкість опитування вказує на те, як часто введення з клавіатури передаються на комп’ютер. З огляду на те, що багато мишей на ринку мають частоту опитування близько 10 000 Гц, 8 000 Гц для клавіатури можна розглядати занадто високим значенням. Хоча в шутерах мілісекунди можуть мати важливе значення.

Зазначимо, не лише ігрові клавіатури можуть мати ціну предтопової відеокарти. Наприклад, модель Surface Pro Flex Keyboard продається на сайті Microsoft за $449,98.

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Джерело: gizmochina

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