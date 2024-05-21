Microsoft представила новий Surface Pro — OLED та Snapdragon X Elite від $1500, РК та X Plus за $999

Microsoft щойно анонсувала новий планшетний комп’ютер Surface Pro, який належить до покоління пристроїв Copilot + PC. Цифри зникли з назв моделей, що може означати повне перезавантаження модельного ряду. «Порівняно з попередніми поколіннями Surface, це навіть близько», — сказав Бретт Острум, корпоративний віцепрезидент Microsoft Surface, під час презентації.

Microsoft заявляє, що новий пристрій на базі процесорів Qualcomm Snapdragon X Elite та Plus на 90% швидший за попередню модель. Він також оснащений зв’язком 5G, який має процесор Qualcomm. Також заявлений кращий час автономної роботи: 14 годин відтворення відео, не так добре, як 20 годин у нового ноутбука Surface, але все одно дуже добре.

Surface Pro отримав OLED-екран (жодні параметри не названі), підтримку Wi-Fi 7 та нову клавіатуру Surface Pro Flex Keyboard. Планшет має два порти USB 4 і поставляється в чотирьох кольорах. Він також постачається зі значно вдосконаленими камерами: надширококутною та 10 МП датчиком на задній панелі, і камерою quad HD попереду, яку Microsoft має намір використовувати для багатьох цілей ШІ.

Ціна на Surface Pro починається від $999 за модель з РК-дисплеєм, процесором Snapdragon X Plus, 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувачем. Модель з Snapdragon X Elite та OLED-екраном коштує від $1500, а максимальна конфігурація — з 32 ГБ оперативної пам’яті, 1 ТБ накопичувачем, платинового кольору — обійдеться у $2100.

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Нова клавіатура Flex Keyboard, яка коштує $450 доларів і постачається з тонким стилусом, працює як під’єднаною, так і від’єднаною від планшета, і має бути міцнішою, ніж попередня. Білі клавіші та на 14% більша сенсорна панель покращать користування.

Джерело: The Verge

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