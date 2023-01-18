Головним героєм «Аватара 3» стане Ло’ак, молодший син Джейка Саллі та Нейтирі, наступні частини отримають нових героїв – Джеймс Кемерон

Розповідь у третій частині «Аватара» йтиме від імені сина Джейка Саллі, Ло’ака, а наступні частини франшизи отримають нових головних героїв. Про це розповів Джеймс Кемерон в інтерв’ю з Едіт Боуман. У фільмі «Аватар: шлях води» персонажа грає Бритейн Далтон.

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«Я скористаюся моментом, коли «пил розсіється», щоб оцінити, що людям сподобалося та на що вони найбільше відреагували у цій частині, а потім зможу повернутися й трохи попрацювати [з «Аватаром 3»]», — сказав Кемерон. «Ми можемо повернутися і доробити кілька моментів тут і там. Зміни не будуть радикальними, але, можливо, фільм трохи підкоригують, щоб наголосити на тому, на що реагують люди».

«Наприклад, Ло’ак справді став персонажем, якого люди полюбили, — продовжив Кемерон. — Отже, я міг би знайти способи… він уже головний герой. Я думаю, людям було б цікаво подумати про те, що буде. Джейк був нашим голосом за кадром у першому та другому фільмах, і в кожному з наступних фільмів у нас будуть різні оповідачі. Ми побачимо все очима іншого персонажа. Третій фільм – очима Ло’ака».

Персонаж є середньою дитиною Джейка (Сем Вортінгтон) та Нейтірі (Зої Салдана). Він трохи запальний, щосили намагається відповідати авторитету старшого брата, Нетеяма (Джеймі Флаттерс). Можливо, у третьому фільмі отримає розвиток його романтична лінія із Циреєю (aka Кірі, Бейлі Басс).

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Раніше Кемерон розповів, що у центрі подій «Аватара 3» буде вороже плем’я «Людей попелу», що показує народ наві з іншого боку та уособлює стихію вогню. Збори другої частини франшизи, «Аватар: Шлях води» наразі наближаються до позначки $2 млрд.

Джерело: Variety