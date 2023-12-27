Новини Military Tech 27.12.2023 о 08:48 comment views icon

Австралія утилізує 45 вертольотів MRH90 Taipan замість продати Україні

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Австралія утилізує 45 вертольотів MRH90 Taipan замість продати Україні

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За даними австралійського видання APDR збройні сили країни наразі утилізовують 45 вертольотів NH90 (MRH90 Taipan), які пропонувала придбати Україна. У 2022 році вертольоти били визнані недостатньо надійними та проблемними з погляду технічного обслуговування.

Вертольоти відносно нові (2000-ті роки), кожен коштує $20 млн, вони мають попит на вторинному ринку. Свого часу Україна направила офіційний запит з метою придбати NH90.

Доля MRH90 Taipan – буквально були порізаними на частини. Рішення було затверджене після інциденту 2023 року, коли четверо військових загинули під час навчань. Однак у березні мала місце й інша пригода: після помилки пілота NH90 зміг успішно приводнитися завдяки особливостям конструкції, у результаті цього ніхто з екіпажу не постраждав.

Іронія в тому, що у конструкції Taipan використане вуглецеве волокно, яке військові не мають можливості розрізати – тож вертольоти просто розбирають, а деталі закопують в землю.

NH90 розроблений консорціумом європейських країн на початку 1990-х. Він перебував або перебуває на озброєнні кількох країн, деякі з них відмовилися від вертольота через надійність. У Норвегії від NH90 відмовилися минулого року та висловили наміри повернути машини виробнику та вимагати компенсації – запланована операційна готовність так і не була досягнута.

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