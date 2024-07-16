Автентичність понад усе. Kingdom Come: Deliverance II залучає експертів з історії

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Головний сценарист Warhorse Studios Мартін Зіглер розкрив нові подробиці про майбутню гру «Kingdom Come: Deliverance 2». У нещодавньому інтерв’ю він поділився інформацією про унікальний підхід до створення одного з найбільш реалістичних рольових проєктів.

За словами Зіглера, для досягнення максимальної автентичності розробники залучили команду експертів-істориків, реконструкторів і професорів. Ці фахівці допомагають відтворити живий і достовірний світ середньовічної Богемії, де розгортатимуться події гри.

Зіглер зазначив, що розробники вдосконалили систему бою, зробивши її реалістичнішою та доступнішою для нових гравців, але водночас глибшою для досвідчених користувачів. У грі з’являться нові види зброї, зокрема арбалети та примітивні порохові рушниці, що додасть тактичних можливостей.

Важливою особливістю гри залишається свобода вибору. Гравці зможуть виконувати завдання різними способами: застосовувати отруту, використовувати далекобійну зброю або вступати у відкритий бій. Кожен персонаж у грі матиме власний розпорядок дня, що робить світ гри живим і динамічним.

Реліз «Kingdom Come: Deliverance II» запланований на 2024 рік — проєкт вийде на PS5, Xbox Series X|S і ПК, а ще матиме субтитри українською мовою. Багато деталей про гру розповіли на показі у квітні.

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Історична RPG «Kingdom Come: Deliverance» побачила світ у лютому 2018 року на ПК, PS4 та Xbox One. Гра від першої особи занурює у детально відтворену Чехію початку XV століття, де гравці слідкують за пригодами Генрі, сина коваля, який шукає своє місце у середньовічному суспільстві. Попри складнощі в розробці, проєкт отримав схвальні відгуки. На агрегаторі Metacritic гра має оцінку 76/100 від критиків та 8,1/10 від користувачів. У Steam 82% відгуків є позитивними.

У березні 2023 року Warhorse Studios випустила «Королівське видання» гри для Nintendo Switch. Варто зазначити, що нативних версій для PS5 та Xbox Series X|S немає. Місяцем раніше студія повідомила про вражальний комерційний успіх проєкту — продажі «Kingdom Come: Deliverance» перевищили 6 мільйонів копій.

Джерело: Insider-gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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