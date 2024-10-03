Автономні підводні дрони відшукали «корабель-привид» Тихого океану, що затонув понад 80 років тому

Залишки стометрового судна знайшли біля узбережжя Каліфорнії на глибині у понад 1 км — корабель вважався втраченим назавжди протягом останніх 80 років.

Судно ідентифікували, як USS Stewart (DD-224) — єдиний есмінець ВМС США, який був захоплений японськими військами під час Другої світової війни.

За повідомленням The New York Times, судно знайшли підводні дослідники з організацій Ocean Infinity, SEARCH і Air/Sea Heritage Foundation — завдяки новітній роботизованій гідроакустичній технології. А за кілька днів після цього інша команда застосувала дрони, аби зафіксувати зображення корабля, який перебував у вертикальному положенні й виглядав «майже цілим».

«Такий рівень збереження — винятковий для судна такого віку. Потенційно, це один із найкраще збережених зразків чотирьох існуючих «трубчастих» есмінців ВМС США», — цитує дослідників видання.

Команда дослідників розгорнула флот своїх автономних підводних дронів за 100 км від узбережжя Сан-Франциско. Таку техніку використовують здебільшого для створення карт морського дна з високою роздільною здатністю, однак останнім часом апарати пов’язують з відкриттям місцеперебування давно втрачених кораблів — як-от Енд’юренса, що затонув під час експедиції Ернеста Шеклтона в 1915 році.

Після того, як DD-224 затонув біля Яви в 1942 році, японці знову підняли його на воду та використовували для супроводу своїх морських конвоїв. Під контроль США судно повернулось у 1946 році, і тоді американські військові навіть хотіли перейменувати його на RAMP-224 (абревіатура «Recovered Allied Military Personnel» — термін, який використовувався в той час для звільнених військовополонених).

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У травні 1946 року DD-224 зняли з експлуатації й спробували затопити біля Сан-Франциско, розстрілявши судно з винищувачів F6F Hellcat. Попри те, що в корабель влучило 18 ракет та тисячі патронів 50-го калібру, він не збирався йти під воду — зробити це вдалось лише, коли DD-224 «добив» USS PC-799.

«Вся історія цього корабля насправді була надзвичайно добре задокументована», — сказав Расс Метьюз, президент некомерційної організації Air/Sea Heritage Foundation і учасник групи дослідників. «Єдина частина цієї історії, якої ми не мали, це те, як він виглядає сьогодні».

Джерело: PetaPixel, The New York Times