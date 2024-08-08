Baldur’s Gate 3: рідкісний фінал, який бачили лише 34 гравці з мільйонів

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Хтось має розповісти тим 34 щасливчикам, що вони увійшли в історію геймінгу.

Студія Larian, розробник Baldur’s Gate 3, оприлюднила інфографіку на честь першої річниці гри. Вона розкриває статистику найпопулярніших фіналів. Зокрема, 3,3 мільйона гравців перемогли нетеритський мозок, а 1,8 мільйона зрадили Імператора та привласнили силу мозку. Понад 330 000 гравців переконали Орфея продовжити існування як ілітид.

Проте найцікавішою виявилася інформація про надзвичайно рідкісну кінцівку. За даними Larian, лише 34 гравці «обрали самогубство наприкінці гри». Це стосується сценарію, коли гравець керує аватаром Лей’зель — версією воїтельки-гіт’янкі як головного персонажа. У цьому випадку Влаакіт, богиня-королева гіт’янкі, відкидає прагнення Лей’зель до Вознесіння.

Вознесіння для гіт’янкі означає бути поглинутим Влаакіт. Попри небезпеку, багато гіт’янкі прагнуть досягти цього стану. Larian припускає, що після відмови Влаакіт Лей’зель могла б не хотіти продовжувати жити.

Таку рідкісність можна пояснити тим, що Лей’зель — найменш популярний персонаж серед гравців, які обирають готових героїв. Крім того, для досягнення цього фіналу потрібно пройти складний сюжетний шлях, який вимагає специфічних рішень упродовж усієї гри.

Цікаво, що інформацію про цю кінцівку складно підтвердити через її рідкісність. Єдину згадку про неї знайшли в даних гри на вікі Baldur’s Gate 3, де зазначено: «Ми перемогли нетеритський мозок, але Влаакіт відкинула прагнення Лей’зель до Вознесіння, оскільки вона не вбила Орфея».

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Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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