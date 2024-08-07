Секс у Baldur’s Gate 3: ведмедя обирали лише 30% гравців, а Імператор — лідер з інтиму (статистика Larian)

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Більш як 1 мільйон гравців обрали для любовних утіх Імператора.

3 серпня 2023 року вийшла Baldur’s Gate 3 — рольова гра від Larian Studios. Рік потому розробники поділилися статистикою про те, як гравці проходили цю RPG. Обережно, дані можуть містити спойлери для тих, хто ще не завершив гру.

Переважна більшість гравців (93%) віддала перевагу проходженню за власноруч створеного персонажа. Серед них 15% обрали Темну Жагу (Dark Urge). Найпопулярнішим готовим персонажем виявився Астаріон, за яким слідують Гейл і Тінесерда (Shadowheart).

Гравці найчастіше обирали такі класи, як паладин, чародій і воїн. Натомість друїд, слідопит і жрець мали найменший попит. Щодо рас, то перевагу віддавали ельфам, напівельфам і людям.

Романтичні взаємодії в грі також привернули увагу гравців. Вони поцілували своїх компаньйонів понад 75 мільйонів разів. Тінесерда стала лідеркою за кількістю поцілунків — 27 мільйонів, а Астаріон посів друге місце з 15 мільйонами. Найменше уваги в цьому плані дісталося Мінтарі — лише 169 000 поцілунків.

У першому акті гри 32,5% гравців провели ніч із Тінесердою, а 13,5% — з Карлак. Цікаво, що 15,6% гравців віддали перевагу самотності. 17,6% влаштували романтичну вечерю з Карлах, а 12,8% тримали за руку Лей’зель. Майже половина гравців (48,8%) дійшла до фінальної романтичної сцени з Тінесердою.

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Larian Studios також розкрила деякі пікантні подробиці. 658 000 гравців мали інтимні стосунки з Галсіном, причому в 70% випадків він перебував у людській подобі, а в 30% — у формі ведмедя. Ще 1,1 мільйона гравців обрали для любовних утіх Імператора.

Щодо ігрових досягнень, то 141 660 гравців подолали гру в героїчному режимі. 1,8 мільйона гравців зрадили Імператора, а 3,3 мільйона знищили нетеритський мозок, з яких 200 000 зробили це за допомогою Ґейла. Цікаво, що 1,9 мільйона гравців спробували перетворити себе на сир.

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