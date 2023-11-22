BBC закрила Top Gear. На думку Джеймса Мея шоу потребує «переосмислення», але він цим не займатиметься

Схоже, час легендарного британського автомобільного шоу Top Gear підходить до кінця на 33 сезоні. Телекомпанія BBC спочатку призупинила виробництво 34 сезону після складних травм, отриманих ведучим Ендрю «Фреді» Флінтоффом у грудні 2022 року на тестовому треку програми в Дансфолді, й врешті вирішила закрити Top Gear.

Top Gear від перезапуску 2002 року

Top Gear — найбільш відома завдяки тріо ведучих Джеремі Кларксон, Джеймс Мей та Річард Хаммонд, які зробили телепередачу знаменитою на весь світ завдяки легкій подачі, яка стала натхненням для більшості молодих творців контенту на YouTube, ще до того, як платформа почала існувати. Мало хто пам’ятає, але це шоу вже було перезапуском класичної передачі про огляди авто (1971-2001 роки), яке втратило актуальність.

Від 2002 року Кларксон, Хаммонд та Мей (з 2 сезону) з продюсером Енді Вілманом та анонімним пілотом Стігом створили 22 сезони шоу, поки у 2015 році Кларксона не звільнили після скандалу (багатьох). Колеги пішли за ним (крім Стіга, права на його образ залишалися в BBC, як і два інших фірмові елементи — студія та той самий тестовий трек). Британці погодилися на пропозицію Джеффа Безоса та Amazom Prime, створивши Grand Tour, що у форматі спецвипусків-подорожей виходить і зараз.

Після втрати «обличчя», BBC у 2016 році продовжило шоу, спробувавши взяти не якістю, але кількістю. Тож ведучих стало аж шестеро (+1), але врешті знов повернулися до трьох — Мет Леблан (Джої з «Друзів»), та популярні на той момент ютубери Рорі Рід та Кріс Харріс.

Такий склад протримався до 2019-го, коли до Харріса приєднався стендапер Падді МакГіннес та колишній капітан збірної Англії з крикету Флінтофф, який мав роль шибайголови й часто потрапляв до аварій (як Річард Хаммонд колись). Поки на цьому все.

Що далі на думку Джеймса Мея?

Звісно після закриття журналісти звернулися за коментарями до тих, хто заробив репутацію Top Gear. На подкасті BBC Today Джеймс Мей поділився думками:

На мою чесну думку — я можу сказати це зараз — шоу потребує переосмислення. Настав час для нового формату і нового підходу до теми, тому що ця вже не була такою цікавою.

«Капітан Равлик» назвав трохи нав’язливими пропозиції фанатів повернутися. І попросив не чекати того, що він «повернеться й врятує його».