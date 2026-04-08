BBC Player запропонує новий рівень стрімінгу для пасажирів авіакомпаній на великій висоті

BBC розробляє стрімінговий сервіс за допомогою Starlink / Deadline

BBC Studios оголосила про запуск інноваційного сервісу BBC Player, розробленого спеціально для ринку авіаперевезень. Нова платформа має на меті трансформувати бортові розважальні системи (In-Flight Entertainment, IFE), пропонуючи пасажирам доступ до преміального британського контенту безпосередньо під час польоту. Завдяки інтеграції з сучасними стрімінговими протоколами, сервіс дозволяє реалізувати безшовне відтворення відео навіть за умов обмеженої пропускної здатності супутникового каналу.





​Технічна архітектура BBC Player базується на гнучких рішеннях, що дозволяють авіакомпаніям інтегрувати додаток у вже існуючі системи або використовувати його як автономну платформу. Розробники зробили акцент на оптимізації бітрейту та використанні сучасних кодеків для забезпечення високої якості картинки при мінімальному навантаженні на мережу. Це особливо актуально у світлі того, як супутниковий інтернет Starlink змінює правила гри в авіації, забезпечуючи швидкість, достатню для стабільного стрімінгу.

​Окрім технічних переваг, BBC Player пропонує персоналізовані добірки контенту, що враховують тривалість рейсу. Подібний підхід до дистрибуції вже обговорювався в контексті того, як найкращі стрімінгові сервіси адаптуються до потреб користувачів. Також платформа підтримує функцію завантаження матеріалів для офлайн-перегляду, що є критично важливим для літаків, які ще не обладнані широкосмуговим доступом. Розуміння того, як BBC переходить у цифровий формат, дає чітке уявлення про глобальну стратегію корпорації щодо розширення своєї присутності на всіх можливих екранах.

​Впровадження таких рішень також стимулює розвиток апаратного забезпечення всередині літаків, зокрема оновлення дисплеїв та серверних потужностей. Експерти галузі вже розглядають цей крок як частину ширшої тенденції, що включає технології майбутнього в сучасній авіації. Очікується, що першими партнерами BBC Studios стануть провідні міжнародні авіаперевізники, які прагнуть надати своїм клієнтам ексклюзивний досвід перегляду. Це дозволить BBC Player конкурувати з іншими гігантами ринку, враховуючи, що контентна стратегія Apple TV+ та Netflix також починає охоплювати нестандартні майданчики дистрибуції.





​Джерело: Deadline