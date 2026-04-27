Зірка "Доктора Хто" / Doctor Who Пітер Капальді відреагував на критику серіалу щодо "надмірного вокізму"

Зірка "Доктора Хто" / Doctor Who Пітер Капальді відреагував на критику серіалу щодо "надмірної ліберальності" / Hollywood Reporter

Пітер Капальді, який грав Дванадцятого Доктора з 2013 по 2017 рік, публічно відкинув претензії фанатів до нових виконавців головної ролі — і попутно визнав, що сам давно не стежить за серіалом. В інтерв’ю The Times актор відреагував на звинувачення “Доктора Хто” у надмірній “вокності” — критику, яка розгорілась після кастингу Джоді Віттакер як першої жінки-Доктора у 2017 році та Шуті Ґатви як першого темношкірого виконавця цієї ролі у 2023-му, а також через низку епізодів, які частина аудиторії вважала надто політично заангажованими.





В інтерв’ю The Times актор прокоментував закиди, що серіал став надто “прогресивним” і просуває ліберальні цінності на шкоду змісту. За його словами, він просто не розуміє, чому британський культовий серіал досі викликає настільки запеклі суперечки.

“Він відображає свій час, і це добре, хоча став трохи завеликим — для BBC чи для кого завгодно”, — сказав Капальді, додавши: “Коли я дивився його дитиною, це просто було шоу про монстрів у кутку кімнати. Не розумію, чому люди сприймають це так серйозно”.

Претензії фанатів до серіалу нагромаджувались кілька років поспіль. Джоді Віттакер, яка стала першою жінкою в ролі Доктора, зазнала онлайн-атак ще до виходу першого епізоду. Шуті Ґатва, перший темношкірий актор у головній ролі, — також.

Варто нагадати, що саме Капальді передав роль Віттакер у 2017 році.





Зараз “Доктор Хто” фактично на паузі. Шуті Ґатва покинув серіал, Disney припинив співфінансування, а виробництво нового сезону зупинено. BBC анонсувала різдвяний спецвипуск, який має закрити відкриті сюжетні лінії поточної ери. Що буде далі — невідомо: шоуранер Расселл Т. Дейвіс також іде, а серіал фактично отримає чистий аркуш. У кінці фіналу 2025 року несподівано з’явилась Біллі Пайпер — фанати очікують, що різдвяний епізод підведе риску під епохою Дейвіса.

Сценарист серіалу Марк Ґейтіс торік зауважив:

“Шоу повернулось 20 років тому — майже стільки ж, скільки тривав оригінальний показ. Це вражає. Може, час для ще однієї перерви”.

Джерело: IGN