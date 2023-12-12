Beeper Mini знову працює і дає доступ до iMessage на Android, але тепер вимагає використання Apple ID

Битва за доступ до iMessage з Android продовжується. Минулого тижня з’явився додаток Beeper Mini, який дозволяє користувачам Android отримувати та відправляти повідомлення в iMessage, не використовуючи Apple ID. Але всього за кілька днів Apple усунула лазівки в iMessage, які дозволяли обмінюватися повідомленнями з Android через Beeper Mini. Тепер розробники випустили нову версію Beeper Mini для Android, яка знову дозволяє користувачам надсилати та отримувати повідомлення в iMessage.

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У Beeper говорили, що команда цілодобово працює над відновленням функціональності iMessage після того, як Apple закрила доступ застосунку до сервісу. Тепер співзасновники Beeper Ерік Мігіковскі та Бред Мюррей заявили, що команда знайшла рішення. Однак є одна важлива особливість – реєстрація за номером телефону не працює, і користувачам потрібно буде увійти до системи за допомогою Apple ID. Користувач буде надсилати та отримувати повідомлення iMessages на свою адресу електронної пошти, а не на номер телефону. Beeper повідомляє, що працює над розв’язанням проблеми з номером телефону.

Водночас команда заявляє, що їй незручно стягувати плату з користувачів, поки її сервіс залишається нестабільним. Таким чином Beeper на цей час можна використовувати безкоштовно.

«Щойно ситуація стабілізується (ми сподіваємося, що так і буде), ми знову розглянемо можливість включення підписок», – йдеться в блозі Beeper.

Мігіковскі та Мюррей додали, що, попри твердження Apple, повідомлення, що надсилаються через Beeper Mini, повністю зашифровані та безпечні. Фактично, вони припускають, що Beeper – це безпечніший спосіб спілкування між iOS та Android, ніж звичайні SMS. Apple поки не підтримує безпечніший стандарт RCS, прийнятий Google, але планує впровадити його у 2024 році.

Джерело: Engadget