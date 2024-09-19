Беріть участь у розіграші КСД та MC.today — отримуйте топовий книжковий бестселер в подарунок

Видання нашої медіагрупи MC.today разом з видавництвом КСД запускає розіграш, в якому можна виграти топові книжкові бестселери.

Розіграш проводиться у Telegram-каналі MC.today за цим посиланням і триватиме до 24 вересня.

Які книги можна виграти?

«Це зіткане королівство» за авторством Тагере Мафі – натхненне перською міфологією фентезі й перша частина епічної романтичної серії. Це бестселер The New York Times, USA Today та Publishers Weekly, який оповідає історію Алізе – звичайнісінької служниці, яка, водночас, має свій секрет. Читач зануриться в захопливо побудований світ та дивовижні сюжетні повороти, у яких є місце протистоянню імперій, забороненому роману й давно забутій королеві – спадкоємиці стародавнього королівства Джинів.

«Містична річка» Денніса Лігейна – кримінальний детектив. Головні герої книги – Шон, Джиммі й Дейв – були друзями дитинства, та все змінюється після того, як одного дня на їхній вулиці з’являється дивна автівка. Дейв сідає до неї і зникає на кілька днів, а після – повертається геть іншою людиною. Дружбі хлопців відтоді кінець, та за 25 років після вбивства доньки Джиммі доля знову зводить їх разом. Тепер Шон – детектив, Джиммі – злочинець, який встиг побувати за гратами, а Дейв – нещасний у сімейному житті невдаха, що постійно бореться з власними демонами.

«Шлях королів. Хроніки Буресвітла» від культового американського письменника-фантаста Брендона Сандерсона – це ілюстроване видання першої книги із серії, яку можна порівняти з фантастичними сагами рівня Толкіна та Сальваторе. До речі, бестселер The New York Times. У цій книзі до читача повертається забута магія, які зникла разом із Променистими лицарями. Цей химерний світ навіть не підозрює, що йому судилося змінитися, адже ним уже мандрують убивця, що керує силами гравітації, полководець, який пророкує настання апокаліпсиса, та колишній солдат, до якого прив’язався дух-спрен. Найбільшу ж таємницю приховує четверта героїня – дівчина-спудейка, що має навчатися в місцевої єретички. Чи врятують вони цей світ, чи змусять його зникнути назавжди?

Які умови участі?

Щоб виграти одну з книг вам потрібно підписатись на канали MC.today, КСД, ITC.UA та Highload у Telegram і натиснути кнопку «Хочу книгу» в дописі, який ми додаємо нижче.

Коли оголосять результати?

24 вересня бот автоматично обере трьох переможців, які отримають по книзі у подарунок. Важливо: призи надсилатимуться лише в межах України.