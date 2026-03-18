Подвійний конкурс від ITC та COMPX: "Автор місяця — весна 2026" та розіграш призів в телеграм-каналі

Конкурс “Автор місяця — весна 2026”

Попри всі негаразди найактивніші автори IT community не забувають надсилати нам свої матеріали, які зазвичай збирають багато переглядів, реакцій та відгуків від читачів. Саме це мотивує нових авторів спробувати свої сили в “пробах пера”, а редакцію ITC — заохочувати найактивніших із них. Завдяки підтримці наших партнерів — магазину COMPX, ми зібрали новий призовий фонд для переможців.





Якщо ви пам’ятаєте, минулої весни, ми також проводили конкурс серед авторів. Гарні традиції варті продовження, тому цього разу ми відзначимо двох авторів дописів серед тих, хто опублікує свою статтю з 1 по 31 березня.

Звісно ж, багато з вас регулярно вкладає зусилля у розвиток спільноти своїми публікаціями всі попередні місяці. Їх ми також відзначимо з вашою читацькою допомогою. Конкурс “Автор місяця” створений для тих, хто не просто прагне перемоги, а по-справжньому живе життям нашого ком’юніті.

Як взяти участь у конкурсі статей?

Спершу необхідно зареєструватися на нашому сайті. Для цього натисніть на іконку білого олівця у правому верхньому куті сайту. Далі виберіть опцію “Створити акаунт” і заповніть обов’язкові поля. Оберіть надійний пароль і збережіть його – він стане у пригоді для подальшого входу в ваш особистий кабінет.

Після успішної реєстрації у вашому профілі стане доступною кнопка «Створити пост». Ви можете натиснути її або скористатися тією ж іконкою білого олівця вгорі сторінки. Це перенаправить вас до редактора, де можна легко та зручно оформити свою статтю завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу.

Оберіть власну тему, яка найцікавіша вам, але відповідає тематиці ITC. Пам’ятайте, що всі роботи мають бути написані українською мовою, оскільки саме нею ведеться рубрика “Дописи”.

Завершивши роботу над статтею, відправте її на модерацію. Ми перевіримо ваш матеріал на відповідність правилам та стандартам якості.

Після схвалення модератором ваша стаття з’явиться у розділі “Дописи” та на головній сторінці ITC.ua .

Які статті беруть участь у конкурсі

Достовірні. Дописи — не фантастичні книжки (хоча можуть бути й про них), тому їх вміст має ґрунтуватися на реальних подіях, тенденціях, новинах, геймінгу, девайсах чи особистому досвіді. Нам важливо, щоб матеріал був написаний вами, а не просто перекладений чи скопійований зі сторонніх джерел.

Оригінальні. Публікація має бути унікальною та вперше розміщеною саме на ITC.ua. Тексти, згенеровані штучним інтелектом або створені за допомогою будь-яких AI-інструментів, також не допускаються.

В усьому іншому — повна свобода: жодних обмежень щодо обсягу тексту, кількості знаків.

Не знаєте про що написати? Зазирніть в наш розділ Читацьких дописів .

Як обиратимуться переможці?

Переможець визначатиметься серед тих, хто опублікував свій матеріал з 15 по 31 березня. Це робитиметься комплексно за традиційною системою з двох компонентів:

Переможець буде відомий вже 3 квітня. Нагадую, що у нас немає обмеження за якимись вузькими темами, тому автори вільні писати про те, що їм дійсно подобається.

Хочете розповісти спільноті цікаву інформацію, кумедний випадок на роботі, чи навпаки накипіло? Діліться своїм професійним досвідом, дозвіллям, хобі, IT-ностальгією… Купили новий гаджет, ретро-залізо, хочете просто отримати пораду від спільноти?

Тоді жмакайте на олівчик у верхній стрічці сайту. Головне дотримуйтесь правил ведення блогів та коментарів, щоб підтримувати дружню атмосферу в IT Community.

З нетерпінням чекаємо на ваші дописи та не забудьте взяти участь в розіграші призів серед підписників ТГ-каналу. Нехай переможуть найкращі!

Висловлюємо подяку комп’ютерному магазину COMPX за допомогу в проведенні конкурсу.