Новини Софт 12.12.2023 о 10:33 comment views icon

Бета браузера Arc вперше доступна для Windows. Його можна детально налаштовувати

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Юрій Орос

Автор новин

Бета браузера Arc вперше доступна для Windows. Його можна детально налаштовувати

Arc, інтернет-браузер від The Browser Company, що раніше був доступний лише для Mac, переходить і на Windows. Компанія оголосила, що перші запрошення на бета-версію для Windows вже надходять. Це сталося внаслідок кількох місяців запитів від користувачів Windows, які хочуть спробувати Arc. Ще у вересні компанія повідомила, що в списку очікування для Windows вже є понад 500 000 осіб.

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The Browser Company планує продовжувати процес реєстрації протягом місяця, перш ніж «стрімко» збільшити кількість запрошень у новому році, передає Engadget. Хоча компанія не повідомила, чи буде версія для Windows мати всі ті ж функції, що і для Mac, точно портовані такі функції, як Peek (яка дає змогу попередньо переглянути посилання, перш ніж відкрити його у окремій вкладці) і Little Arc (легке вікно браузера, призначене для швидкого перегляду чогось).

Оскільки версія для Windows все ще перебуває в стадії бета-тестування, користувачі можуть помітити деякі відсутні функції, але вони, швидше за все, з’являться з оновленнями в процесі роботи.

The Browser Company описує Arc як набагато кращий спосіб використання інтернету. Мета в тому, щоб забезпечити «чистіший, спокійніший досвід, який допомагає користувачам краще організувати свій час в Інтернеті». Arc має кілька особливостей, які відрізняють його від інших браузерів, таких як Safari, Chrome і Microsoft Edge.

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Серед його унікальних функцій є змога кастомізувати (або вандалізувати) будь-який сайт. Також є бічна панель, на якій зберігаються ваші закладки та вкладки. Arc допомагає запобігти безладу з безліччю відкритих вкладок, архівуючи їх. Також є можливість створювати місця для зберігання досліджень для окремих проєктів.

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