Без відсотків та до 480 тис. грн: «ПриватБанк» запускає кредити на альтернативну енергетику

«ПриватБанк» розпочинає кредитну програму «Джерела Енергії». Вона розрахована на українців, які планують встановити сонячні та вітрові електростанції. Про це повідомляє пресслужба банку.

Програма реалізовується за підтримки уряду та Фонду Розвитку Підприємництва. Завдяки програмі «Джерела Енергії» вже з 20 липня кожен українець зможе оформити в банку кредит для придбання альтернативних джерел електроенергії. Своєю чергою, держава повністю компенсує відсоткову ставку.

Отримати такий безвідсотковий кредит можуть клієнти «ПриватБанку» – фізичні особи на купівлю та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання (потужністю до 10 кВт) для власного житлового будинку або котеджу загальною площею не більше 250 кв.м.

«ПриватБанк» в рамках програми «Джерела Енергії» кредитує без застави на строк від 1 до 5 років. Сума кредиту становить від 100 тис. грн до 480 тис. грн, авансовий внесок — від 10% від вартості обладнання.

Оформити пільговий кредит у «ПриватБанку» можна з 20 липня 2024 року на сайті банку — розділ «Кредити», програма «Джерела Енергії» — та подати заявку на кредитному калькуляторі, вказавши загальну суму витрат на придбання гібридної системи електропостачання. Попереднє рішення про отримання такого кредиту банк повідомить протягом 2 хвилин.

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