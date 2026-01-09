Без зайвих деталей: GameSir вбудувала кермо просто в геймпад

Forza Horizon 5

Що буде, якщо схрестити звичайний геймпад і кермо? GameSir знайшла відповідь і представила такий незвичний пристрій на CES 2026.

Компанія показала GameSir Swift Drive, який має зробити гонки на контролері зручнішими без окремого керма, педалей і великої симуляторної установки. За словами CEO і головного дизайнера контролера Бетти Кора, така ідея прийшла ще в молодості. Він грав у перегони й хотів відчувати кермо, але без громіздких симуляторних сетапів.

Сам прототип завершили буквально напередодні CES, тож фінальна версія ще може змінитися. Наразі компанія розмістила міні-кермо з реалістичним відгуком у центрі контролера. Його створили за тим самим принципом, що використовують у професійних гоночних системах. Всередині приховали мініатюрний двигун і три тактильні мотори, які передають поштовхи, вібрації та опір. Коли авто їде по гравію або нерівній поверхні, кермо помітно “тягне” під пальцями.

Геймпад підтримує діапазон повороту керма від 30 до 1080 градусів. У GameSir кажуть, що сенс пристрою у великому куті повороту, а не в імітації звичайного джойстика. Для точності керування кермом, стіками і кнопками компанія застосувала датчики Холла. Це зменшує ризик дрейфу й зносу.

Така конструкція вимагала компромісів. Як видно на фотографіях і відео, правий джойстик фактично відсутній. Це логічно, адже компанія не розробляла Swift Drive як універсальний геймпад. Вони прямо представляють пристрій як контролер виключно для перегонів.

Тригери теж отримали власні тактильні мотори, які імітують пробуксовку та гальмування. Додатково є RGB-підсвічування у верхній частині контролера, яке реагує на оберти двигуна в грі. Звичайно, ця функція існує лише заради більшого занурення в геймплей та естетичного вигляду.

GameSir планує випустити Swift Drive у другій половині 2026 року за ціною близько $200. Очікується, що геймпад працюватиме 20-30 годин на одному заряді. Поки що невідомо, які саме платформи підтримуватиме пристрій.

