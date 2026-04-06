Грайте не обляпайтесь: McDonald's випустив гаджет для керування геймпадом одним пальцем під час їжі

McDonald’s у Туреччині випустив гаджет під назвою “Арчі”, який дозволяє керувати геймпадом одним пальцем під час їжі.





Часто онлайн-геймери стикаються з проблемою, коли їх викидає з гри під час перерви на їжу, оскільки персонаж на цей час стає неактивним. Новий пристрій у вигляді літери M кріпиться до джойстиків, дозволяючи керувати персонажем одним пальцем.

У турецьких закладах мережі McDonald’s він доступний разом з Pro Gamer Menu, що включає Біг Мак, середню порцію смаженої картоплі, середню колу та 8 кілець цибулі. Як зазначає директор з маркетингу мережі швидкого харчування у Туреччині Оздеш Дьонен Артак, відсутність уваги під час онлайн-ігор, особливо у критичні моменти, безпосередньо впливає на ігровий процес. Саме тому чимало геймерів активно шукають шляхи вирішення цієї проблеми.

“Ми перетворили цю поведінку на розуміння потреб геймерів і зробили Арчі частиною вражень від McDonald’s, пропонуючи його як подарунок клієнтам, які замовляють меню Pro Gamer”, — зазначає Оздеш Дьонен Артак.

Не можна з впевненістю сказати, що це ефективний гаджет для збереження персонажа в грі у розпал напружених ігрових моментів. Єдине, на що він здатен, це полегшити випадкові команди на джойстику, не торкаючись його жирними пальцями. Певно, якщо не встигнути у цей час знайти гарного сховища, персонаж все одно загине, поки геймер їсть свій бургер.





Ймовірно, що такий гаджет також спонукатиме власників не поспішати швидко покінчити з їжею, викликаючи роздратування інших товаришів по команді. Вже не вперше McDonald’s використовує геймерів у власному маркетингу. У 2022 році McDonald’s UK також випустила ігрове крісло McCrispy з вбудованим тримачем для картоплі фрі та підігрівачем для сендвічів.

Ще у 2020 році Microsoft пропонувала повнорозмірний холодильник для Xbox Series X, а KFC випустила KFConsole — міні-ПК на базі Intel NUC із вбудованою камерою для приготування смаженої курки. Компанія Asus у партнерстві з KFC China роздавала лімітовані накладки на клавіші Fortress of Faith у комплекті з бургером, на булочці якого випалено логотип ROG.

Джерело: Tom’s Hardware