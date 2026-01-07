Lepro та Razer представили настільних голографічних ШІ-помічників у людській подобі

Lepro Ami / Photo: TechPowerUp.com

Lepro на CES 2026 представила настільного AI-компаньйона Lepro Ami — автономний пристрій, створений як постійна візуальна присутність поруч із користувачем. Паралельно Razer продемонструвала власний підхід до цього ж тренду, показавши настільну AI-голограму Project Ava — ігрового коуча з зоровим контактом і фізичною формою.

Lepro Ami є повністю самостійним настільним пристроєм і не потребує смартфона або зовнішнього екрана. В його основі — кастомний вигнутий OLED-дисплей діагоналлю 8,01 дюйма з роздільною здатністю 2480×1860, розрахований на стабільну передачу глибини з різних кутів огляду. Дві фронтальні камери в реальному часі відстежують рухи очей користувача та динамічно змінюють перспективу рендерингу, зберігаючи 3D-ефект, коли людина рухається за робочим столом. Камера на задній панелі відповідає за AR-накладання, дозволяючи аватару Ami візуально інтегруватися в реальний простір і виглядати “закріпленим” у фізичному середовищі, а не пласким зображенням на екрані.

Уся система працює без окулярів або спеціалізованого 3D-обладнання. AI-система Lepro Ami побудована на мультимодальній сенсорній архітектурі. Вона здатна інтерпретувати міміку обличчя, розпізнавати жести на кшталт помаху рукою чи усмішки, аналізувати тон голосу та розмовні сигнали. Окремі сенсори відстежують параметри довкілля, зокрема температуру й вологість, а сенсор дотику дозволяє вимірювати пульс. Ami не обмежується реакцією на чітко сформульовані команди — система розрахована на розпізнавання контексту та патернів, зокрема для ранкового привітання, реакції на стресові стани або зміну настрою й умов навколишнього середовища.

Пристрій позиціонується як спокійна, постійна точка контакту, а не інструмент продуктивності. Окремий акцент Lepro робить на апаратному захисті приватності. Обробка даних відбувається локально та в зашифрованому вигляді, передбачені фізичні шторки для камер і мікрофонів, а також біометричний захист через розпізнавання голосу та обличчя. Закриті шторки фізично блокують сенсори, що унеможливлює збір даних на рівні «заліза», а не лише програмних налаштувань. Lepro позиціонує Ami як видимого, але контрольованого AI-компаньйона для користувачів, які проводять багато часу за робочим столом, працюють наодинці або мають високе когнітивне й емоційне навантаження.

На цьому ж CES 2026 Razer показала власну інтерпретацію настільного “присутнього” AI, представивши фізичну версію Project Ava. Раніше Ava демонстрували на CES 2025 як концепт AI-кіберспортивного коуча, а тепер вона отримала форму настільної голограми у скляному корпусі, стилістично схожому на контейнер з ігор серії Resident Evil. Усередині корпусу відтворюється голографічний дисплей з 5,5-дюймовими персонажами. На старті доступні два аватари — Кіра та Зейн, при цьому Razer заявляє про плани додати інших персонажів, зокрема кіберспортивну зірку Faker, а також абстрактні візуальні образи. Голографічна Ava підтримує відстеження погляду, міміку, природні рухи та синхронізацію губ.

Пристрій оснащений вбудованою HD-камерою і мікрофоном дальнього поля, а режим PC Vision Mode дозволяє аватару одночасно “дивитися” на користувача і на екран комп’ютера. Razer позиціонує Ava не лише як ігрового коуча, що дає поради під час гри, а як універсального цифрового партнера — з функціями керування календарем, рекомендаціями щодо стилю одягу та повсякденними побутовими сценаріями. Для роботи Ava використовується модель Grok від xAI, при цьому компанія заявляє про плани дозволити користувачам самостійно обирати AI-модель і налаштовувати характер персонажа — від більш зухвалого до спокійного й дружнього.

За підсумками демонстрацій зазначається, що взаємодія з Ava за логікою нагадує звичайний AI-чатбот, але з постійним зоровим контактом і фізичною візуальною формою. Взаємодія з голограмою практично не відрізняється від спілкування з будь-яким AI-чатботом. Тож варто очікувати чимало нісенітниць і беззмістовних відповідей — лише з маленькою людиною, яка дивиться вам просто в очі, поки це говорить. Продаж настільної голограми Razer запланований на другу половину 2026 року, ціна поки не розкривається, доступна можливість внести депозит у $20. Lepro, зі свого боку, планує почати продажі Lepro Ami в липні 2026 року. Обидва анонси вказують на формування нового сегмента — настільних AI-компаньйонів, орієнтованих не на швидкі команди, а на тривалу, візуально відчутну присутність поруч із користувачем.

