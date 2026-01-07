Новини ШІ 07.01.2026 comment views icon

Lepro та Razer представили настільних голографічних ШІ-помічників у людській подобі

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Lepro та Razer представили на CES-2026 настільних голографічних AI-помічників: це маленькі людини, з якими можна спілкуватися
Lepro Ami / Photo: TechPowerUp.com

Lepro на CES 2026 представила настільного AI-компаньйона Lepro Ami — автономний пристрій, створений як постійна візуальна присутність поруч із користувачем. Паралельно Razer продемонструвала власний підхід до цього ж тренду, показавши настільну AI-голограму Project Ava — ігрового коуча з зоровим контактом і фізичною формою.

Lepro Ami є повністю самостійним настільним пристроєм і не потребує смартфона або зовнішнього екрана. В його основі — кастомний вигнутий OLED-дисплей діагоналлю 8,01 дюйма з роздільною здатністю 2480×1860, розрахований на стабільну передачу глибини з різних кутів огляду. Дві фронтальні камери в реальному часі відстежують рухи очей користувача та динамічно змінюють перспективу рендерингу, зберігаючи 3D-ефект, коли людина рухається за робочим столом. Камера на задній панелі відповідає за AR-накладання, дозволяючи аватару Ami візуально інтегруватися в реальний простір і виглядати “закріпленим” у фізичному середовищі, а не пласким зображенням на екрані.

Lepro та Razer представили на CES-2026 настільних голографічних AI-помічників: це маленькі людини, з якими можна спілкуватися
Lepro Ami / Photo: TechPowerUp.com

Уся система працює без окулярів або спеціалізованого 3D-обладнання. AI-система Lepro Ami побудована на мультимодальній сенсорній архітектурі. Вона здатна інтерпретувати міміку обличчя, розпізнавати жести на кшталт помаху рукою чи усмішки, аналізувати тон голосу та розмовні сигнали. Окремі сенсори відстежують параметри довкілля, зокрема температуру й вологість, а сенсор дотику дозволяє вимірювати пульс. Ami не обмежується реакцією на чітко сформульовані команди — система розрахована на розпізнавання контексту та патернів, зокрема для ранкового привітання, реакції на стресові стани або зміну настрою й умов навколишнього середовища.

Пристрій позиціонується як спокійна, постійна точка контакту, а не інструмент продуктивності. Окремий акцент Lepro робить на апаратному захисті приватності. Обробка даних відбувається локально та в зашифрованому вигляді, передбачені фізичні шторки для камер і мікрофонів, а також біометричний захист через розпізнавання голосу та обличчя. Закриті шторки фізично блокують сенсори, що унеможливлює збір даних на рівні «заліза», а не лише програмних налаштувань. Lepro позиціонує Ami як видимого, але контрольованого AI-компаньйона для користувачів, які проводять багато часу за робочим столом, працюють наодинці або мають високе когнітивне й емоційне навантаження.

Lepro та Razer представили на CES-2026 настільних голографічних AI-помічників: це маленькі людини, з якими можна спілкуватися
Razer Project Ava / Photo: TechSpot.com

На цьому ж CES 2026 Razer показала власну інтерпретацію настільного “присутнього” AI, представивши фізичну версію Project Ava. Раніше Ava демонстрували на CES 2025 як концепт AI-кіберспортивного коуча, а тепер вона отримала форму настільної голограми у скляному корпусі, стилістично схожому на контейнер з ігор серії Resident Evil. Усередині корпусу відтворюється голографічний дисплей з 5,5-дюймовими персонажами. На старті доступні два аватари — Кіра та Зейн, при цьому Razer заявляє про плани додати інших персонажів, зокрема кіберспортивну зірку Faker, а також абстрактні візуальні образи. Голографічна Ava підтримує відстеження погляду, міміку, природні рухи та синхронізацію губ.

Пристрій оснащений вбудованою HD-камерою і мікрофоном дальнього поля, а режим PC Vision Mode дозволяє аватару одночасно “дивитися” на користувача і на екран комп’ютера. Razer позиціонує Ava не лише як ігрового коуча, що дає поради під час гри, а як універсального цифрового партнера — з функціями керування календарем, рекомендаціями щодо стилю одягу та повсякденними побутовими сценаріями. Для роботи Ava використовується модель Grok від xAI, при цьому компанія заявляє про плани дозволити користувачам самостійно обирати AI-модель і налаштовувати характер персонажа — від більш зухвалого до спокійного й дружнього.

Lepro та Razer представили на CES-2026 настільних голографічних AI-помічників: це маленькі людини, з якими можна спілкуватися
Photo: TechSpot.com

За підсумками демонстрацій зазначається, що взаємодія з Ava за логікою нагадує звичайний AI-чатбот, але з постійним зоровим контактом і фізичною візуальною формою. Взаємодія з голограмою практично не відрізняється від спілкування з будь-яким AI-чатботом. Тож варто очікувати чимало нісенітниць і беззмістовних відповідей — лише з маленькою людиною, яка дивиться вам просто в очі, поки це говорить. Продаж настільної голограми Razer запланований на другу половину 2026 року, ціна поки не розкривається, доступна можливість внести депозит у $20. Lepro, зі свого боку, планує почати продажі Lepro Ami в липні 2026 року. Обидва анонси вказують на формування нового сегмента — настільних AI-компаньйонів, орієнтованих не на швидкі команди, а на тривалу, візуально відчутну присутність поруч із користувачем.

Спецпроєкти
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025

Джерело: TechPowerUp.com, TechSpot.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Дослідник ШІ "зламав" усі онлайн-опитування: "автономний синтетичний респондент" обходить 99,8% спроб виявлення ботів
Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше
Провідні страхові компанії відмовляються від страхування впровадження ШІ через багатомільярдні ризики
HP OmniBook, OmniStudio X та Chromebook на CES 2026: тонші за MacBook Air, з новими процесорами
CEO Arm каже, що фізичну працю також замінить ШІ — вставлений у роботів
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
Barbie з ChatGPT не буде: Mattel відкладає співпрацю з OpenAI
Adobe зробила вебверсію Photoshop безплатною на рік: як отримати в Україні
XAI тихо запустила Grok 4.1: нова модель стала точнішою та "емоційнішою"
NVIDIA на CES 2026: не буде RTX 50 SUPER, буде DLSS 4.5, динамічний 6x MFG, та можливе повернення RTX 3060
Лінійка Lenovo ThinkPad 2026: від ноутбуків до моноблока з подвійним екраном
Вайбкодинг в Google Antigravity видалив всі файли на диску D без дозволу користувача
Аналіз: OpenAI залишатиметься збитковою до 2030 року і потребує дофінансування $207 млрд
MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали
Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядну станцію на 1536 Вт•год з ДБЖ та піковою потужністю 3600 Вт
Нова DeepSeek V3.2 кидає виклик GPT-5 та Gemini 3.0 Pro
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд
Вийшов генератор зображень ChatGPT Images — як Nano Banana, тільки від OpenAI
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
ChatGPT заохочував агресивного сталкера, котрий переслідував 11 жінок
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати