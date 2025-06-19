У Nintendo Switch 2 проблема з Joy-Con — не дрифтить, але не краще

Nintendo Switch 2

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Користувачі Switch 2 отримали нові проблеми на голову — Nintendo заявляла, що виправила дрифт, але виявилося додала нових проблем.

На форумі Reddit через два тижні після релізу заявляють про несправності нових Joy-Con для Nintendo Switch 2. Користувач IcyBoi23 виклав відео (допис вже видалено), де лівий контролер живе окремим життям — джойстик зависає внизу, але візуально виглядає справним. До того ж сам Joy-Con не розпізнається як підключений. Інші користувачі почали писати, що з ними трапилася аналогічна проблема.

IcyBoi23 стверджує, що консоль і контролер були повністю заряджені, адже стояли в док-станції цілий день. Проте в налаштуваннях Joy-Con не відображається як підключений. Перезавантаження системи нічого не дало. Ситуація не виправилася після спроби зарядити Joy-Con.

«Єдиний розум» Reddit почав шукати причини проблеми. Деякі припустили, що гравець некоректно відкалібрував сам контролер. У кількох коментарях зазначається, що стік міг зависнути в нижньому положенні саме в момент, коли Joy-Con вперше зняли з консолі — можливо, система «запам’ятала» некоректне введення. Інші радили скинути налаштування контролера або виконати повне перезавантаження Switch 2 через меню. Але ці поради йому не допомогли, тому IcyBoi23 планує звернутися в GameStop і спробувати отримати заміну. Можливо йому не пощастить ще більше та доведеться замінити всю консоль з придбанням нової гарантії.

Але будемо відверті, шанувальників Switch не здивуєш проблемами зі стіками, від яких настраждалися власники першої моделі. Nintendo обіцяла виправити розповсюджену проблему з Joy-Con, яка змушувала гравців постійно купувати інші контролери, — але нічого не казали про інші технічні сюрпризи нової версії. Інколи вони бувають позитивні: якщо лупцювати екран розвідним ключем він буде довго триматися.

Nintendo поки що не коментує ситуацію офіційно.

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Джерело: Notebookcheck

Розділ Технології виходить за підтримки

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