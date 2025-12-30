CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня

Щороку в січні CES у Лас-Вегасі задає тон усьому технологічному ринку — і CES 2026 не стане винятком. Виставка офіційно триватиме з 6 по 9 січня, але ключові події стартують раніше: у неділю, 4 січня, та в понеділок, 5 січня — з серією презентацій і пресконференцій. Журналісти працюватимуть як наживо, так і дистанційно, щоб одразу ділитися новинами та першими враженнями з шоурумів.
Попри те що CES ще не розпочалася, виробники вже поступово розкривають деталі майбутніх анонсів. Розклад CTA (Consumer Technology Association) дозволяє досить точно зрозуміти, хто і коли виступатиме, а досвід попередніх років допомагає спрогнозувати головні технологічні тренди.
Розклад CES 2026 і ключові презентації
CES традиційно тримається на двох стовпах — пресконференціях і стендах компаній. CTA вже опублікувала повний каталог учасників і програму офіційних панелей.
Неділя, 4 січня
Samsung відкриє CES 2026 заходом The First Look. Презентацію проведе ТМ Ро, CEO підрозділу DX (Device eXperience). Компанія обіцяє розповісти про своє бачення розвитку DX-напрямку у 2026 році та нові клієнтські сценарії на основі ШІ.
Понеділок, 5 січня
День буде насиченим:
- LG представить шоу Innovation in Tune with You, де говоритиме про Affectionate Intelligence та автоматизацію повсякденного життя.
- Intel анонсує процесори Core Ultra Series 3.
- Sony Honda Mobility поділиться новими деталями про свій перший автомобіль.
- CEO AMD Ліза Су завершить день ключовою доповіддю з анонсами нових чипів.
- Окремо CTA додала до програми виступ CEO NVIDIA Дженсена Хуанга. Презентація відбудеться 5 січня о 13:00 за тихоокеанським часом (23:00 за Києвом) і триватиме близько 90 хвилин. NVIDIA планує показати “найновіші рішення, що стимулюють інновації та продуктивність у різних галузях”.
Вівторок, 6 січня
CEO Lenovo Юаньцін Ян проведе Lenovo Tech World Conference у Las Vegas Sphere. Компанія говоритиме про “розумний ШІ для всіх” і нові формати взаємодії з технологіями. З огляду на те, що Lenovo володіє Motorola, не виключено, що з’являться й новини про смартфони з ШІ-функціями. Ми вже розповідали про нові ноутбуки та аксесуари Lenovo (в тому числі з розсувними дисплеями), які компанія привезе на CES 2026.
Samsung і LG змагаються ще до старту виставки
LG уже підтвердила дебют першого телевізора Micro RGB. Модель LG Micro RGB evo отримала сертифікацію Intertek за 100% покриття колірних просторів DCI-P3 і Adobe RGB, а також має понад тисячу зон локального затемнення. Окремо LG готує лінійку ігрових моніторів із підтримкою 5K і вбудованим ШІ-апскейлінгом.
Окрім дисплеїв, LG покаже модульну домашню аудіосистему з підтримкою Dolby та гуманоїдного робота для автоматизації дому під назвою CLOiD.
Samsung, у свою чергу, готує власну лінійку Micro RGB-телевізорів. Після дебюту 115-дюймової моделі за $30 тис. на CES 2025 компанія розширює серію версіями на 55, 65, 75, 85, 100 і 115 дюймів із новим поколінням Micro RGB.
Також Samsung планує показати 6K-монітор із підтримкою 3D без окулярів у лінійці Odyssey та кілька нових саундбарів і Wi-Fi-колонок Music Studio 5 і Studio 7.
Нові процесори: AMD, Intel і Qualcomm
CES традиційно стає стартовим майданчиком для нових чипів:
- AMD може представити Ryzen 7 9850X3D із кращою однопотоковою продуктивністю, серію Ryzen 9000G на архітектурі Zen 5 та нову технологію ШІ-апскейлінгу FSR Redstone.
- Intel офіційно запускає лінійку Panther Lake — Core Ultra Series 3 для преміальних ноутбуків. Перший чип на 2-нм техпроцесі 18A обіцяє +50% до продуктивності CPU і GPU Arc.
- Qualcomm готує Snapdragon X2 Elite та X2 Elite Premium для ноутбуків із покращеною швидкістю та ШІ-можливостями.
Яскравіші й точніші екрани
Micro RGB стане одним із головних трендів. Окрім Samsung і LG, нові моделі готують Hisense та Sony. Sony також може показати дисплеї на базі RGB Mini LED із окремими червоними, зеленими й синіми підсвітками — технологію, яку компанія вже запатентувала під назвою True RGB.
Samsung, за чутками, покаже оновлений стандарт HDR10+ Advanced, що має стати відповіддю Dolby Vision 2 із покращеною яскравістю, тон-мапінгом за жанрами та інтелектуальним згладжуванням руху.
Роботи й автоматизація
Samsung може знову спробувати вивести на сцену жовтого робота Ballie, якого вже анонсували двічі. Паралельно очікується нове покоління роботів-пилососів із “ногами”, висувними швабрами та значно кращою навігацією. Великий акцент зроблять на world models — ШІ-моделях, які краще розуміють фізичний простір.
Джерело: engadget
