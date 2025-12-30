CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня

Що покаже CES 2026: плани Samsung, LG, NVIDIA, AMD, Lenovo та інших / Depositphotos

Щороку в січні CES у Лас-Вегасі задає тон усьому технологічному ринку — і CES 2026 не стане винятком. Виставка офіційно триватиме з 6 по 9 січня, але ключові події стартують раніше: у неділю, 4 січня, та в понеділок, 5 січня — з серією презентацій і пресконференцій. Журналісти працюватимуть як наживо, так і дистанційно, щоб одразу ділитися новинами та першими враженнями з шоурумів.

Попри те що CES ще не розпочалася, виробники вже поступово розкривають деталі майбутніх анонсів. Розклад CTA (Consumer Technology Association) дозволяє досить точно зрозуміти, хто і коли виступатиме, а досвід попередніх років допомагає спрогнозувати головні технологічні тренди.

Розклад CES 2026 і ключові презентації

CES традиційно тримається на двох стовпах — пресконференціях і стендах компаній. CTA вже опублікувала повний каталог учасників і програму офіційних панелей.

Неділя, 4 січня

Samsung відкриє CES 2026 заходом The First Look. Презентацію проведе ТМ Ро, CEO підрозділу DX (Device eXperience). Компанія обіцяє розповісти про своє бачення розвитку DX-напрямку у 2026 році та нові клієнтські сценарії на основі ШІ.

Понеділок, 5 січня

День буде насиченим:

LG представить шоу Innovation in Tune with You, де говоритиме про Affectionate Intelligence та автоматизацію повсякденного життя.

Intel анонсує процесори Core Ultra Series 3.

Sony Honda Mobility поділиться новими деталями про свій перший автомобіль.

CEO AMD Ліза Су завершить день ключовою доповіддю з анонсами нових чипів.

Окремо CTA додала до програми виступ CEO NVIDIA Дженсена Хуанга. Презентація відбудеться 5 січня о 13:00 за тихоокеанським часом (23:00 за Києвом) і триватиме близько 90 хвилин. NVIDIA планує показати “найновіші рішення, що стимулюють інновації та продуктивність у різних галузях”.

Вівторок, 6 січня

CEO Lenovo Юаньцін Ян проведе Lenovo Tech World Conference у Las Vegas Sphere. Компанія говоритиме про “розумний ШІ для всіх” і нові формати взаємодії з технологіями. З огляду на те, що Lenovo володіє Motorola, не виключено, що з’являться й новини про смартфони з ШІ-функціями. Ми вже розповідали про нові ноутбуки та аксесуари Lenovo (в тому числі з розсувними дисплеями), які компанія привезе на CES 2026.

Samsung і LG змагаються ще до старту виставки

LG уже підтвердила дебют першого телевізора Micro RGB. Модель LG Micro RGB evo отримала сертифікацію Intertek за 100% покриття колірних просторів DCI-P3 і Adobe RGB, а також має понад тисячу зон локального затемнення. Окремо LG готує лінійку ігрових моніторів із підтримкою 5K і вбудованим ШІ-апскейлінгом.

Окрім дисплеїв, LG покаже модульну домашню аудіосистему з підтримкою Dolby та гуманоїдного робота для автоматизації дому під назвою CLOiD.

Samsung, у свою чергу, готує власну лінійку Micro RGB-телевізорів. Після дебюту 115-дюймової моделі за $30 тис. на CES 2025 компанія розширює серію версіями на 55, 65, 75, 85, 100 і 115 дюймів із новим поколінням Micro RGB.

Також Samsung планує показати 6K-монітор із підтримкою 3D без окулярів у лінійці Odyssey та кілька нових саундбарів і Wi-Fi-колонок Music Studio 5 і Studio 7.

Нові процесори: AMD, Intel і Qualcomm

CES традиційно стає стартовим майданчиком для нових чипів:

AMD може представити Ryzen 7 9850X3D із кращою однопотоковою продуктивністю, серію Ryzen 9000G на архітектурі Zen 5 та нову технологію ШІ-апскейлінгу FSR Redstone.

Intel офіційно запускає лінійку Panther Lake — Core Ultra Series 3 для преміальних ноутбуків. Перший чип на 2-нм техпроцесі 18A обіцяє +50% до продуктивності CPU і GPU Arc.

Qualcomm готує Snapdragon X2 Elite та X2 Elite Premium для ноутбуків із покращеною швидкістю та ШІ-можливостями.

Яскравіші й точніші екрани

Micro RGB стане одним із головних трендів. Окрім Samsung і LG, нові моделі готують Hisense та Sony. Sony також може показати дисплеї на базі RGB Mini LED із окремими червоними, зеленими й синіми підсвітками — технологію, яку компанія вже запатентувала під назвою True RGB.

Samsung, за чутками, покаже оновлений стандарт HDR10+ Advanced, що має стати відповіддю Dolby Vision 2 із покращеною яскравістю, тон-мапінгом за жанрами та інтелектуальним згладжуванням руху.

Роботи й автоматизація

Samsung може знову спробувати вивести на сцену жовтого робота Ballie, якого вже анонсували двічі. Паралельно очікується нове покоління роботів-пилососів із “ногами”, висувними швабрами та значно кращою навігацією. Великий акцент зроблять на world models — ШІ-моделях, які краще розуміють фізичний простір.

Джерело: engadget