Новини Пристрої 30.12.2025 comment views icon

CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
Що покаже CES 2026: плани Samsung, LG, NVIDIA, AMD, Lenovo та інших / Depositphotos

Щороку в січні CES у Лас-Вегасі задає тон усьому технологічному ринку — і CES 2026 не стане винятком. Виставка офіційно триватиме з 6 по 9 січня, але ключові події стартують раніше: у неділю, 4 січня, та в понеділок, 5 січня — з серією презентацій і пресконференцій. Журналісти працюватимуть як наживо, так і дистанційно, щоб одразу ділитися новинами та першими враженнями з шоурумів.

Попри те що CES ще не розпочалася, виробники вже поступово розкривають деталі майбутніх анонсів. Розклад CTA (Consumer Technology Association) дозволяє досить точно зрозуміти, хто і коли виступатиме, а досвід попередніх років допомагає спрогнозувати головні технологічні тренди.

Розклад CES 2026 і ключові презентації

CES традиційно тримається на двох стовпах — пресконференціях і стендах компаній. CTA вже опублікувала повний каталог учасників і програму офіційних панелей.

Неділя, 4 січня

Samsung відкриє CES 2026 заходом The First Look. Презентацію проведе ТМ Ро, CEO підрозділу DX (Device eXperience). Компанія обіцяє розповісти про своє бачення розвитку DX-напрямку у 2026 році та нові клієнтські сценарії на основі ШІ.

Понеділок, 5 січня

День буде насиченим:

  • LG представить шоу Innovation in Tune with You, де говоритиме про Affectionate Intelligence та автоматизацію повсякденного життя.
  • Intel анонсує процесори Core Ultra Series 3.
  • Sony Honda Mobility поділиться новими деталями про свій перший автомобіль.
  • CEO AMD Ліза Су завершить день ключовою доповіддю з анонсами нових чипів.
  • Окремо CTA додала до програми виступ CEO NVIDIA Дженсена Хуанга. Презентація відбудеться 5 січня о 13:00 за тихоокеанським часом (23:00 за Києвом) і триватиме близько 90 хвилин. NVIDIA планує показати “найновіші рішення, що стимулюють інновації та продуктивність у різних галузях”.

Вівторок, 6 січня

CEO Lenovo Юаньцін Ян проведе Lenovo Tech World Conference у Las Vegas Sphere. Компанія говоритиме про “розумний ШІ для всіх” і нові формати взаємодії з технологіями. З огляду на те, що Lenovo володіє Motorola, не виключено, що з’являться й новини про смартфони з ШІ-функціями. Ми вже розповідали про нові ноутбуки та аксесуари Lenovo (в тому числі з розсувними дисплеями), які компанія привезе на CES 2026.

Samsung і LG змагаються ще до старту виставки

LG уже підтвердила дебют першого телевізора Micro RGB. Модель LG Micro RGB evo отримала сертифікацію Intertek за 100% покриття колірних просторів DCI-P3 і Adobe RGB, а також має понад тисячу зон локального затемнення. Окремо LG готує лінійку ігрових моніторів із підтримкою 5K і вбудованим ШІ-апскейлінгом.

Окрім дисплеїв, LG покаже модульну домашню аудіосистему з підтримкою Dolby та гуманоїдного робота для автоматизації дому під назвою CLOiD.

Спецпроєкти
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року

Samsung, у свою чергу, готує власну лінійку Micro RGB-телевізорів. Після дебюту 115-дюймової моделі за $30 тис. на CES 2025 компанія розширює серію версіями на 55, 65, 75, 85, 100 і 115 дюймів із новим поколінням Micro RGB.

Також Samsung планує показати 6K-монітор із підтримкою 3D без окулярів у лінійці Odyssey та кілька нових саундбарів і Wi-Fi-колонок Music Studio 5 і Studio 7.

Нові процесори: AMD, Intel і Qualcomm

CES традиційно стає стартовим майданчиком для нових чипів:

  • AMD може представити Ryzen 7 9850X3D із кращою однопотоковою продуктивністю, серію Ryzen 9000G на архітектурі Zen 5 та нову технологію ШІ-апскейлінгу FSR Redstone.
  • Intel офіційно запускає лінійку Panther Lake — Core Ultra Series 3 для преміальних ноутбуків. Перший чип на 2-нм техпроцесі 18A обіцяє +50% до продуктивності CPU і GPU Arc.
  • Qualcomm готує Snapdragon X2 Elite та X2 Elite Premium для ноутбуків із покращеною швидкістю та ШІ-можливостями.

Яскравіші й точніші екрани

Micro RGB стане одним із головних трендів. Окрім Samsung і LG, нові моделі готують Hisense та Sony. Sony також може показати дисплеї на базі RGB Mini LED із окремими червоними, зеленими й синіми підсвітками — технологію, яку компанія вже запатентувала під назвою True RGB.

Samsung, за чутками, покаже оновлений стандарт HDR10+ Advanced, що має стати відповіддю Dolby Vision 2 із покращеною яскравістю, тон-мапінгом за жанрами та інтелектуальним згладжуванням руху.

Роботи й автоматизація

Samsung може знову спробувати вивести на сцену жовтого робота Ballie, якого вже анонсували двічі. Паралельно очікується нове покоління роботів-пилососів із “ногами”, висувними швабрами та значно кращою навігацією. Великий акцент зроблять на world models — ШІ-моделях, які краще розуміють фізичний простір.

Джерело: engadget

Популярні новини

arrow left
arrow right
Користувачі налякані швидким зношенням SSD — драйвери AMD постійно перезаписують журнали
Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17
Пояснювальна бригада від AMD: USB-C живий, Windows 10 не забута, RDNA2 ще не списали
“Торговці смертю”: Intel та AMD отримали судові позови через їхні чипи в російських дронах та ракетах
Порівняння AMD FSR Ray Regeneration з NVIDIA DLSS Ray Reconstruction в Call of Duty: Black Ops 7
AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів
AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake
Татків помічник: хлопчик розтрощив 50 SSD вартістю $3800, але на цьому історія не закінчилася
ШІ проти геймерів: AMD та NVIDIA скоротять виробництво недорогих відеокарт, Asus "уріже" конфігурації пам'яті
Згорів Ryzen 7800X3D: материнські плати ASRock "взялися" за старі процесори
AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
Samsung готує ще тонший смартфон: що відомо про More Slim
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
AMD випустила FSR Redstone: нова генерація кадрів, регенерація променів та масштабування для Radeon RX 9000
AMD підвищила ціни на процесори та відеокарти: від +$20 і вище
Кінець тижня: CEO NVIDIA Дженсен Хуанг розслабився з колегами з Samsung та Hyundai у Південній Кореї
Samsung представила Galaxy TriFold — свій перший трискладаний смартфон
Генерація кадрів на вбудованому GPU: Intel додає XeSS-FG у процесори Meteor Lake
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати