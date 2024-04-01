Без жартів: в топ-наймах березня — кандидати, які знаходяться в Україні

Практично всі топ-найми березня — кандидати, які знаходяться в Україні.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Так, в 8 найбільших наймах в Україні знаходяться 6 кандидатів.

Топ-найми березня на Djinni виглядають так:

Найбільшим в минулому місяці став найм Engineering Manager / Head of R&D за $12 тис.

Зазначимо, що місяць тому ситуацію була прямо протилежна: більшість топ-наймів — кандидати, які знаходяться за кордоном. Найбільшим в лютому на Djinni став найм Head of Data / Lead / Data Architect на зарплату в майже $9 тис.

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У 2023 було 1387 наймів з зарплатою більше $5К, із них 22 найми з зарплатою більше $10к.

В грудні 2023 року найбільшим став найм Principal Data Scientist на зарплату в $12 тис. Девопси також були в рейтингу, проте займали місця в хвості топу.

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