Без жартів: в топ-наймах березня — кандидати, які знаходяться в Україні

Практично всі топ-найми березня — кандидати, які знаходяться в Україні.
Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
Так, в 8 найбільших наймах в Україні знаходяться 6 кандидатів.
Топ-найми березня на Djinni виглядають так:
- $12K Engineering Manager / Head of R&D, Україна
- $9K Team Lead, Tech Lead Node.js, Україна
- $8K COO/CEO/Growth Director, Україна
- $7K Senior Software Engineer (Go/Golang), Україна
- $7K Engineering manager / Senior Software Engineer (Go+), Україна
- $7K Senior UI/UX designer, Польща
- $7K iOS Engineer, Україна
Найбільшим в минулому місяці став найм Engineering Manager / Head of R&D за $12 тис.
Зазначимо, що місяць тому ситуацію була прямо протилежна: більшість топ-наймів — кандидати, які знаходяться за кордоном. Найбільшим в лютому на Djinni став найм Head of Data / Lead / Data Architect на зарплату в майже $9 тис.
У 2023 було 1387 наймів з зарплатою більше $5К, із них 22 найми з зарплатою більше $10к.
В грудні 2023 року найбільшим став найм Principal Data Scientist на зарплату в $12 тис. Девопси також були в рейтингу, проте займали місця в хвості топу.
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