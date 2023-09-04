Безпілотні таксі Cruise заблокували швидку в Сан-Франциско, що призвело до смерті пацієнта. Розробник каже, що це не так

Пожежна служба Сан-Франциско заявила, що 2 безпілотних таксі Cruise заблокували карету швидкої допомоги з пацієнтом, який помер згодом у лікарні.

Пацієнт потрапив у ДТП, поруч з місцем зупинилися два Cruise. Машини зайняли дві праві смуги чотирисмугової дороги з одностороннім рухом. У звіті сказано, що через них довелося перемістити автомобіль поліціянтів, і це начебто викликало затримку, що могло стати критичним для пацієнта, що помер через 20-30 хв після прибуття до Zuckerberg San Francisco General Hospital, який розташовується в 3,9 км від місця аварії.

Cruise — це компанія зі структури General Motors, яка займається автономними автомобілями. Вони заявили про невинність і показали NYT кадри зі свого боку. На них «видно, що одне з таксі почало рух з неправильної позиції ще до того, як потерпілого завантажили у швидку, а інший стояв у правій смузі, поки швидка не проїхала».

Керівниця пожежної служби Жанін Ніколсон сказала, що в таких інцидентах «секунди мають значення», і проблема в тому, що рятувальники не мали доступу до пацієнта. Також вона була обурена, що Cruise не бере відповідальність ні за що.

Аарон Пескін, президент Наглядової ради Сан-Франциско, нагадав, що незалежно від того, що призвело до смерті жертви, загальна кількість інцидентів за участю безпілотних автомобілів викликає велике занепокоєння.

Згідно з підрахунками Пожежної служби, цей випадок був понад 70-м за участі автономних транспортних засобів Cruise та Waymo (обидві підтримуються Alphabet, материнською компанії Google), відтоді як вони почали надавати послуги на вулицях Сан-Франциско торік. А деякі з міських чиновників натякають, що це число сильно занижене, позаяк зареєстровані інциденти стосуються лише зіткнень, ігноруючи інші типи.

Нещодавно роботаксі Cruise врізалося в пожежну машину, можливо у не любові служби до компанії крила ростуть звідси. Були в безпілотників також і проблеми з поліціянтами Сан-Франциско — які зупинили безпілотне таксі Cruise за порушення правил, але нічого не змогли вдіяти.