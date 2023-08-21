Роботаксі Cruise врізалося в пожежну машину – регулятор вимагає скоротити автопарк на 50%

За тиждень після отримання дозволу на повноцінну роботу в Сан-Франциско роботаксі Cruise потрапило у ДТП – автівка зіткнулася з пожежною машиною, унаслідок чого постраждала одна людина.

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У відповідь департамент автомобільних транспортних засобів Каліфорнії закликав Cruise скоротити свій автопарк на 50% – зокрема випускати 50 безпілотних таксі в день та 150 уночі до завершення розслідування.

«Безпека подорожуючих є пріоритетом нашого департаменту», – йдеться у заяві департаменту, де зазначається, що регулятор після розслідування має право призупинити або скасувати тестування та/або дозволи на розгортання, якщо буде виявлено необґрунтований ризик для громадської безпеки.

У Cruise заявили, що виконають запит:

«Щодня на американських дорогах гинуть понад сто людей, і незліченна кількість людей отримують тяжкі поранення. Ми вважаємо очевидним, що Cruise позитивно впливає на загальну безпеку дорожнього руху, і з нетерпінням чекаємо співпраці з департаментом, щоб внести будь-які покращення та надати будь-які дані, необхідні для посилення безпеки та ефективності нашого автопарку».

В компанії розповіли про деталі аварії, зазначивши, що один із безпілотних електромобілів Chevy Bolt EV виїхав на перехрестя на зелене світло світлофора, і зіткнувся з пожежною машиною, яка прямувала до місця надзвичайної ситуації.

Ще один інцидент, пов’язаний з роботаксі Cruise, стався кількома днями раніше – тоді близько 10 безпілотних автівок заблокували рух для транспортних засобів з людьми. У компанії пояснили це поганим зв’язком, який порушився через фестиваль, що проходив неподалік.

Компанії Cruise та Waymo деякий час працювали у Сан-Франциско в обмеженому режимі – перша стягувала плату за поїздки без водія вночі, а друга за послуги роботаксі по всьому місту в будь-який час доби, але за наявності оператора безпеки. Однак Комісія з комунальних послуг Каліфорнії тиждень тому врешті решт дозволила роботаксі компаній працювати повноцінно: мати доступ до всього півострова, можливість курсувати у будь-який час доби та брати гроші за усі поїздки.

Щоправда, дозвіл надали з приміткою: якщо з’являться повідомлення про нові інциденти – комісія може обмежити роботу таксі або взагалі скасувати дозволи. Раніше міський прокурор Сан-Франциско Девід Чіу вже подав клопотання до комісії про призупинення планів Cruise і Waymo стягувати плату за поїздки на роботаксі в місті в будь-який час.

Ще під час початкового запуску служби роботаксі влада та жителі Сан-Франциско регулярно скаржились на їхню роботу, зокрема в тому, що стосується блокування доріг, створення заторів та перешкодження проїзду автівкам екстреної допомоги. Деякі найбільш активні мешканці навіть вимикали автівки, встановивши дорожні конуси на капот.

Джерело: Techcrunch