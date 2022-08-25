Безпілотник від Airbus розбився після 64 діб безперервного польоту — до нового світового рекорду йому не вистачило доби

Експериментальний стратосферний безпілотник Airbus Zephyr зазнав аварії після двох місяців безперервного польоту. Диспетчери втратили зв’язок із БПЛА ще 19 серпня, після чого з’ясувалося, що він розбився в штаті Аризона.

У свій фінальний політ Zephyr вирушив 15 червня. Zephyr тижнями вдавалося залишатися завдяки тому, що він майже не залежав від земних метеоумов. Апарат живили сонячні панелі, які виробляли енергію, достатню для цілодобової роботи моторів.

В останній день свого польоту Zephyr кружляв над південно-західною частиною США. Він здійснив S-подібний маневр, після чого стався збій, який і спричинив падіння. Зараз команда Airbus обробляє понад 1500 годин даних, які літак провів в повітрі, щоб з’ясувати причину аварії.

Загалом Zephyr провів у небі 64 дні. До світового рекорду за тривалістю польоту розробка Airbus не “дотягнула” менш як добу.

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Нагадаємо, світовий рекорд належить Роберту Тімму і Джону Куку, які 4 грудня 1958 року злетіли на Cessna 172 з аеродрому Маккарран у Лас-Вегасі і провели в повітрі 64 дні 22 години 19 хвилин і 5 секунд.

Про майбутні місії нових Zephyr поки нічого не відомо. Однак не виключено, що компанія проведе ще одну спробу побити рекорд.

Раніше повідомлялося, що пасажирський літак із водневими паливними елементами HY4 встановив рекорд висоти та вперше здійснив рейс між двома комерційними аеропортами.

Джерело: TechSpot