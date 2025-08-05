Більше простору для інопланетян: нова теорія розширює межі позаземного життя

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Дослідники з Центру астрофізики та космічних наук Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі запропонували нову теорію, що розширює пошуки позаземних форм життя.

Пошуки живих організмів за межами Землі переважно зосереджені у так званій “зоні Золотовласки” — планетах, віддаленість яких від материнських зірок дозволяє їм мати рідку воду та достатньо енергії для підтримки існування живих організмів. Однак нове дослідження припускає, що життя може існувати і у віддалених від зірок холодних світах.

Як стверджують дослідники, космічні промені — високошвидкісні потоки частинок, що пронизують Всесвіт, можуть переносити достатньо енергії для підтримки життя. Ці промені проникають глибоко у надра планет і досягають підземних резервуарів з водою. Вони розщеплюють частинки води, вивільняючи електрони у процесі, відомому як радіоліз.

Деякі мікроорганізми на Землі відомі здатністю жити в екстремально холодних умовах за відсутності сонячного світла. Саме за рахунок радіолізу вони підтримують своє існування.

Якщо, як демонструють результати дослідження, позаземні форми життя здатні виживати за рахунок радіолізу, науковцям, ймовірно, доведеться переглянути визначення зони проживання.

Дослідники провели комп’ютерне моделювання з метою визначити, як різні рівні впливу космічних променів можуть змінити умови на поверхні Марсу, одного з супутників Сатурна Енцеладі, і супутнику Юпітера Європі. Астрофізики прагнули з’ясувати, чи можуть космічні промені викликати процес радіолізу на супутниках Сатурна та Юпітера, оскільки вважається, що під товстим шаром криги там можуть міститись океани рідкої води.

Науковці з’ясували, що Енцелад є найбільш перспективним кандидатом для підтримки життя за рахунок радіолізу. Результати дослідження продемонстрували, що і Марс, і Енцелад, і Європа можуть підтримувати певний рівень радіолізу. Дослідники пропонують іншим астрофізикам розширити визначення зони проживання, назвавши цю більш масштабну зону “радіолітичною населеною зоною”.

“Це відкриття змінює наші уявлення про те, де може існувати життя. Замість того, щоб шукати тільки теплі планети із сонячним світлом, тепер ми можемо розглядати холодні та темні місця, за умови, що під поверхнею є вода і вони піддаються впливу космічних променів. Життя може існувати в більшій кількості місць, ніж ми могли собі уявити”, — пояснює провідна авторка дослідження, Димитра Атрі.

Результати дослідження опубліковані у журналі International Journal of Astrobiology

Джерело: Gizmodo