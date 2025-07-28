Астрономи знайшли придатну до життя планету зовсім поряд — у космічних масштабах

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Група канадських астрономів з Інституту досліджень екзопланет ім. Троттьє підтвердили існування п’ятої, потенційно придатної для життя екзопланети у системі L 98-59, що знаходиться за 35 світлових років від Землі.

Система з 3 невеликих екзопланет обертається доволі близько від материнської зірки L 98-59 — червоного карлика. Четверту екзопланету виявили пізніше за допомогою даних про швидкість променів світла, встановлену спектрографом ESPRESSO.

Всі чотири планети обертаються дуже близько до зірки, на відстанях, значно менших, ніж відстань від Меркурія до Сонця. Під керівництвом Шарля Кадьє з Монреальського університету та IREx група переглянула великі дані, отримані з наземних і космічних телескопів, що дозволило астрономам з неймовірною точністю виміряти розміри екзопланет та їхні маси.

«Ці нові результати малюють найповнішу картину, яку ми коли-небудь мали про дивовижну систему L 98-59. Це наочна демонстрація того, чого ми можемо досягти, поєднуючи дані космічних телескопів та високоточних приладів на Землі, і це відкриває нам ключові цілі для майбутніх досліджень атмосфери за допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба», — зазначив Шарль Кадьє.

Найближча до червного карлика екзопланета L 98-59 b має 84% розміру від земного і близько половини земної маси. Дві екзопланети можуть відчувати екстремальну вулканічну активність через припливне нагрівання, подібно до вулканічної активності супутника Юпітера , Іо.

Третя планета з надзвичайно низькою вулканічною активністю може опинитись водним світом. Уточнені виміри виявили майже ідеально кругові орбіти внутрішніх планет, що є сприятливою конфігурацією майбутніх атмосферних спостережень.

«Завдяки різноманітності кам’янистих світів і різним складам планет, L 98-59 є унікальною лабораторією для вирішення деяких з найнагальніших питань у цій галузі: з чого складаються суперземлі та субнептуни? Чи формуються планети навколо невеликих зірок по-різному? Чи можуть кам’янисті планети навколо червоних карликів зберігати атмосферу з часом?», — пояснює співавтор дослідження, директор IREx, професор Рене Дуайон.

П’ята планета, позначена як L 98-59 f, не проходить безпосередньо між Землею та своєю материнською зіркою. Її присутність було виявлено за ледь помітними змінами руху зірки, виявленими за допомогою вимірювань променевої швидкості за допомогою HARPS (High Accuracy Radial Speed Planet Searcher) і даних ESPRESSO. Ця планета отримує приблизно ту саму кількість енергії від своєї зірки, що й Земля від Сонця. Таким чином вона знаходиться у помірній, або потенційно населеній зоні.

«Виявлення планети з помірним кліматом у такій компактній системі робить це відкриття особливо цікавим. Воно підкреслює дивовижне розмаїття екзопланетних систем та підкріплює аргументи на користь вивчення потенційно мешкаючих світів навколо зірок малої маси», — додає Шарль Кадьє.

Астрофізики використали новий метод рядкового аналізу променевих швидкостей, наданих дослідниками IREx у 2022 році. Об’єднавши ці дані з новим індикатором диференціальної температури, науковці точно ідентифікували та видалили сигнал зоряної активності з даних, виявивши планетарний сигнал з безпрецедентною деталізацією. Поєднавши ці розширені вимірювання з аналізом транзитів, зафіксованих JWST, команда подвоїла точність оцінок маси та радіусу відомих планет.

Ці результати підтверджують, що L 98-59 є однією з найцікавіших прилеглих систем для дослідження різноманітності кам’янистих планет і, зрештою, пошуку ознак життя. Близькість до зірки, невеликий розмір та діапазон планетарних складів та орбіт роблять цю систему ідеальним кандидатом для спостереження за атмосферою за допомогою JWST, до якого вже приступила команда IREx.

Результати дослідження опубліковані у The Astronomical Journal

Джерело: SciTechDaily