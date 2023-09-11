Біограф Ілона Маска «‎прояснив» свою помилку в уривку про Україну та Starlink

Письменник Волтер Айзексон у соцмережах спробував «прояснити» уривок своєї майбутньої книги про Ілона Маска, який стосувався України та Starlink.

Повідомлялось, що в біографії мільярдера вказано, що у 2022 році він нібито завадив українським військовим атакувати російський флот – «‎через побоювання ескалації та ядерної війни». Айзексон писав, що Маск доручив інженерам відключити супутниковий інтернет поблизу Криму, а сам мільярдер заперечив це, зазначивши, що він там на той момент навіть не був активований, і заявку на підключення Starlink просто відхилили.

У п’ятницю Айзексон також вирішив прояснити чутки:

«Українці ДУМАЛИ, що покриття ввімкнено аж до Криму, але цього не було», — написав Айзексон. «Вони попросили Маска активувати інтернет для атаки їхніх безпілотників на російський флот. Він цього не зробив, оскільки вважав, і, мабуть, правильно, що це призведе до великої війни».

У другій суботній публікації Айзексон додав, що він «помилково» вважав, що Маск прийняв рішення вимкнути супутникову мережу Starlink у ніч атаки.

«Ґрунтуючись на моїх розмовах з Маском, я помилково вважав, що політика заборони використання Starlink для атаки на Крим була вперше прийнята в ніч, коли українці спробували здійснити атаку. Він зараз каже, що політика проводилася раніше, але українці цього не знали, і тієї ночі він просто підтвердив її».

Ілон Маск ретвітнув дописи Волтера, подякувавши за уточнення та додавши, що ні він, ні будь-хто інший зі SpaceX «жодного разу не обіцяли охоплення Криму»:

«Наші умови обслуговування чітко забороняють Starlink для наступальних військових дій, оскільки ми є цивільною системою, тому вони знову вимагали щось, що було прямо заборонено».

Мільярдер додав, що SpaceX створює супутниковий інтернет Starshield, схожий на Starlink, але набагато менший — система буде належати та контролюватися урядом США.

Раніше на цитати з біографії Маска відреагував радник Офісу президента України Михайло Подоляк:

«Не дозволивши українським безпілотникам знищити частину російського військового флоту, Маск надав змогу цьому флоту обстрілювати українські міста ракетами «Калібр». В результаті гинуть мирні жителі, діти. Це ціна коктейлю невігластва та великого его».

SpaceX відправила термінали Starlink в Україну одразу після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Відтоді високошвидкісні супутникові термінали становлять основу цифрового зв’язку української армії — на сьогодні їх близько 42 тисяч. В нещодавньому інтерв’ю керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Starlink використовується на «всіх лініях фронту», але дійсно не був активним «протягом певного часу» біля Криму.