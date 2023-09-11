Біограф Ілона Маска «‎прояснив» свою помилку в уривку про Україну та Starlink

Письменник Волтер Айзексон у соцмережах спробував «прояснити» уривок своєї майбутньої книги про Ілона Маска, який стосувався України та Starlink.
Повідомлялось, що в біографії мільярдера вказано, що у 2022 році він нібито завадив українським військовим атакувати російський флот – «через побоювання ескалації та ядерної війни». Айзексон писав, що Маск доручив інженерам відключити супутниковий інтернет поблизу Криму, а сам мільярдер заперечив це, зазначивши, що він там на той момент навіть не був активований, і заявку на підключення Starlink просто відхилили.
У п’ятницю Айзексон також вирішив прояснити чутки:
«Українці ДУМАЛИ, що покриття ввімкнено аж до Криму, але цього не було», — написав Айзексон. «Вони попросили Маска активувати інтернет для атаки їхніх безпілотників на російський флот. Він цього не зробив, оскільки вважав, і, мабуть, правильно, що це призведе до великої війни».
У другій суботній публікації Айзексон додав, що він «помилково» вважав, що Маск прийняв рішення вимкнути супутникову мережу Starlink у ніч атаки.
«Ґрунтуючись на моїх розмовах з Маском, я помилково вважав, що політика заборони використання Starlink для атаки на Крим була вперше прийнята в ніч, коли українці спробували здійснити атаку. Він зараз каже, що політика проводилася раніше, але українці цього не знали, і тієї ночі він просто підтвердив її».
Ілон Маск ретвітнув дописи Волтера, подякувавши за уточнення та додавши, що ні він, ні будь-хто інший зі SpaceX «жодного разу не обіцяли охоплення Криму»:
«Наші умови обслуговування чітко забороняють Starlink для наступальних військових дій, оскільки ми є цивільною системою, тому вони знову вимагали щось, що було прямо заборонено».
Мільярдер додав, що SpaceX створює супутниковий інтернет Starshield, схожий на Starlink, але набагато менший — система буде належати та контролюватися урядом США.
Раніше на цитати з біографії Маска відреагував радник Офісу президента України Михайло Подоляк:
«Не дозволивши українським безпілотникам знищити частину російського військового флоту, Маск надав змогу цьому флоту обстрілювати українські міста ракетами «Калібр». В результаті гинуть мирні жителі, діти. Це ціна коктейлю невігластва та великого его».
SpaceX відправила термінали Starlink в Україну одразу після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Відтоді високошвидкісні супутникові термінали становлять основу цифрового зв’язку української армії — на сьогодні їх близько 42 тисяч. В нещодавньому інтерв’ю керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Starlink використовується на «всіх лініях фронту», але дійсно не був активним «протягом певного часу» біля Криму.
Обмеження Starlink на фронті та розмови з путіним — Як Ілон Маск став «сірим кардиналом» в США [життєпис техномільярдера за The New Yorker]